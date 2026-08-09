За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 231 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный удар с применением семи ракет и сбросил 269 управляемых авиабомб. Также захватчики применили 10 284 дрона-камикадзе и совершили 3 137 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 9 августа 2026

Ситуация в Украине на 9 августа 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток Силы обороны остановили 5 вражеских штурмов. Враг сбросил восемь управляемых авиабомб и произвел 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 19 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Синельниково, Артельне и в сторону населенных пунктов Избицкое, Терновая, Охримовка, Волоховка, Домашнее.

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На Купянском направлении произошло 9 наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Кившаровка, Мирное и Радьковка.

На Лиманском направлении произошло 12 атак в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Озерное, Лиман и в районах населенных пунктов Карповка, Заречное, Новомихайловка, Новоселовка.

На Славянском направлении зафиксировано 15 штурмов в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Малиновки и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка и в сторону Осикового, Долгой Балки и Николайполья.

В Покровском направлении враг атаковал 29 раз в районах населенных пунктов Новоалександровка, Удачное, Муравко и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка.

На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в районе Злагоды.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Цветковое, Горькое, Староукраинка, Ровно и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили 2 атаки противника в сторону Приморского и Степногорска.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Потери врага на 9 августа

личного состава — около 1 457 740 (+1 130) человек,

танков — 12 253 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 25 103 (+4) ед.

артиллерийских систем — 47 621 (+41) ед.

реактивных систем залпового огня — 2 013 (+4) ед.

средств противовоздушной обороны — 1 556 ед.,

самолетов — 439 ед.,

вертолетов — 354 ед.,

наземных роботизированных комплексов — 2 171 (+9) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 451 248 (+1 642) ед.

крылатых ракет — 5007 ед.,

кораблей и катеров — 35 ед.,

подводных лодок — 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 131 775 (+358) ед,

специальной техники — 4 505 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 628-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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