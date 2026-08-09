Карта бойових дій на 9 серпня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 231 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет та скинув 269 керованих авіабомб. Також загарбники застосували 10 284 дрони-камікадзе та здійснили 3 137 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2026
Ситуація в Україні на 9 серпня 2026
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони зупинили 5 ворожих штурмів. Ворог скинув вісім керованих авіабомб та здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 19 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Синельникове, Артільне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Охрімівка, Волохівка, Покаляне, Хатнє.
На Куп’янському напрямку відбулося 9 наступальних дій ворога у бік населених пунктів Ківшарівка, Мирне та Радьківка.
На Лиманському напрямку відбулося 12 атак в бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Озерне, Лиман та в районах населених пунктів Карпівка, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка.
На Слов’янському напрямку зафіксовано 15 штурмів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі Малинівки та в бік Юрківки.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка та у бік Осикового, Довгої Балки й Миколайпілля.
На Покровському напрямку ворог атакував 29 разів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка.
На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки в районі Злагоди.
На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Цвіткове, Гірке, Староукраїнка, Рівне та Чарівне.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили 2 атаки противника у бік Приморського та Степногірська.
На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.
Втрати ворога на 9 серпня
- особового складу — близько 1 457 740 (+1 130) осіб,
- танків — 12 253 (+2) од.,
- бойових броньованих машин — 25 103 (+4) од.,
- артилерійських систем — 47 621 (+41) од.,
- реактивних систем залпового вогню — 2 013 (+4) од.,
- засобів протиповітряної оборони — 1 556 од.,
- літаків — 439 од.,
- гелікоптерів — 354 од.,
- наземних роботизованих комплексів — 2 171 (+9) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 451 248 (+1 642) од.,
- крилатих ракет — 5 007 од.,
- кораблів і катерів — 35 од.,
- підводних човнів — 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 131 775 (+358) од.,
- спеціальної техніки — 4 505 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.