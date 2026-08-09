Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 231 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет та скинув 269 керованих авіабомб. Також загарбники застосували 10 284 дрони-камікадзе та здійснили 3 137 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2026

Ситуація в Україні на 9 серпня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони зупинили 5 ворожих штурмів. Ворог скинув вісім керованих авіабомб та здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 19 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Синельникове, Артільне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Охрімівка, Волохівка, Покаляне, Хатнє.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку відбулося 9 наступальних дій ворога у бік населених пунктів Ківшарівка, Мирне та Радьківка.

На Лиманському напрямку відбулося 12 атак в бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Озерне, Лиман та в районах населених пунктів Карпівка, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку зафіксовано 15 штурмів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі Малинівки та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка та у бік Осикового, Довгої Балки й Миколайпілля.

На Покровському напрямку ворог атакував 29 разів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки в районі Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Цвіткове, Гірке, Староукраїнка, Рівне та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили 2 атаки противника у бік Приморського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Втрати ворога на 9 серпня

особового складу — близько 1 457 740 (+1 130) осіб,

танків — 12 253 (+2) од.,

бойових броньованих машин — 25 103 (+4) од.,

артилерійських систем — 47 621 (+41) од.,

реактивних систем залпового вогню — 2 013 (+4) од.,

засобів протиповітряної оборони — 1 556 од.,

літаків — 439 од.,

гелікоптерів — 354 од.,

наземних роботизованих комплексів — 2 171 (+9) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 451 248 (+1 642) од.,

крилатих ракет — 5 007 од.,

кораблів і катерів — 35 од.,

підводних човнів — 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 131 775 (+358) од.,

спеціальної техніки — 4 505 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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