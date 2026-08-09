Потери РФ на 9 августа: ВСУ уничтожили 1130 оккупантов и 41 артсистему
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1130 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские системы и четыре пункта управления беспилотных летательных аппаратов.
Потери врага на 9 августа
- личного состава — около 1 457 740 (+1 130) человек,
- танков — 12 253 (+2) ед.
- боевых бронированных машин — 25 103 (+4) ед.
- артиллерийских систем — 47 621 (+41) ед.
- реактивных систем залпового огня — 2 013 (+4) ед.
- средств противовоздушной обороны — 1 556 ед.,
- самолетов — 439 ед.,
- вертолетов — 354 ед.,
- наземных роботизированных комплексов — 2 171 (+9) ед.
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 451 248 (+1 642) ед.
- крылатых ракет — 5007 ед.,
- кораблей и катеров — 35 ед.,
- подводных лодок — 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 131 775 (+358) ед,
- специальной техники — 4 505 (+1) ед.
Вчера российский враг нанес один ракетный удар с применением семи ракет и 75 авиационных ударов, во время которых сбросил 269 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили 10 284 дрона-камикадзе и совершили 3137 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 628-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.