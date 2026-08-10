Во вторник, 11 августа, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 11 августа: что известно

— Завтра, во вторник, применение ограничений не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики просят перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — с 10:00 до 16:00.

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В вечерние часы (с 19:00 до 22:00) необходимо пользоваться электроэнергией рационально.

Напомним, россияне продолжают осуществлять атаки на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Утром 10 августа в результате атак РФ были новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Продолжались аварийно-восстановительные работы в Одесской области, которая пережила массированную ракетно-дроновую атаку в ночь на воскресенье.

Значительную часть ранее обесточенных потребителей в регионе уже удалось подключить к электроснабжению, однако в течение последних суток враг нанес новые удары по энергообъектам.

Потребление электроэнергии сегодня уменьшилось. По состоянию на 9:30 10 августа этот показатель был на 16,7% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу.

Снижение потребления связано с ослаблением жары по сравнению с прошлой неделей.

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