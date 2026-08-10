Графики отключения света 11 августа: будут ли ограничения во вторник
Во вторник, 11 августа, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 11 августа: что известно
— Завтра, во вторник, применение ограничений не планируется, — говорится в сообщении.
Энергетики просят перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — с 10:00 до 16:00.
В вечерние часы (с 19:00 до 22:00) необходимо пользоваться электроэнергией рационально.
Напомним, россияне продолжают осуществлять атаки на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.
Утром 10 августа в результате атак РФ были новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
Продолжались аварийно-восстановительные работы в Одесской области, которая пережила массированную ракетно-дроновую атаку в ночь на воскресенье.
Значительную часть ранее обесточенных потребителей в регионе уже удалось подключить к электроснабжению, однако в течение последних суток враг нанес новые удары по энергообъектам.
Потребление электроэнергии сегодня уменьшилось. По состоянию на 9:30 10 августа этот показатель был на 16,7% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу.
Снижение потребления связано с ослаблением жары по сравнению с прошлой неделей.