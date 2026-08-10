У вівторок, 11 серпня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 11 серпня: що відомо

– Завтра, у вівторок, застосування заходів з обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики просять перенести використання потужних електроприладів на денні години – з 10:00 до 16:00.

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У вечірні години (з 19:00 до 22:00) необхідно користуватися електрикою раціонально.

Нагадаємо, росіяни продовжують здійснювати атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Уранці 10 серпня внаслідок атак РФ були нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

Тривали аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка пережила масовану ракетно-дронову атаку в ніч на неділю.

Значну частину знеструмлених раніше споживачів у регіоні вже вдалося заживити, але упродовж останньої доби ворог здійснив нові удари по енергооб’єктах.

Споживання електроенергії сьогодні зменшилося. Станом на 9:30 10 серпня цей показник був на 16,7% нижчим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня – у п’ятницю.

Зниження споживання пов’язане зі спаданням спеки порівняно з минулим тижнем.

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