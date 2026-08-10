На Київщині планують посилити безпеку автозаправних станцій під час повітряних тривог. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко за підсумками наради за участі представників Збройних Сил України, Нацполіції, ДСНС та операторів ринку.

Що зміниться на АЗС під час повітряних тривог

За словами Ткаченка, одним із ключових питань стало посилення безпеки працівників та відвідувачів автозаправних станцій Київської області з огляду на загрози, пов’язані з війною.

Серед запланованих заходів він назвав впровадження автоматизованих систем оповіщення на АЗС. Також мають розробити протоколи реагування персоналу на сигнали повітряної тривоги.

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Таким чином, на заправках планують чіткіше визначити порядок дій працівників у разі оголошення повітряної тривоги.

Окремо під час наради обговорили проблему покинутих автомобілів на території автозаправних станцій.

Як зазначив Ткаченко, такі машини можуть захаращувати маршрути евакуації, перешкоджати доступу до гідрантів та ускладнювати проїзд спеціальної техніки.

Конкретні рішення щодо очищення територій АЗС від покинутих автомобілів планують винести на наступне засідання Ради оборони Київщини.

Ще одним питанням стало облаштування укриттів біля автозаправних станцій, які розташовані на значній відстані від уже наявних захисних споруд.

За словами керівника Київської ОВА, влада планує посилити роботу в цьому напрямі.

Водночас Ткаченко не уточнив, на яких саме АЗС та у які терміни можуть з’явитися додаткові укриття.

Нагадаємо, 10 серпня росіяни атакували кілька об’єктів у Полтавському районі.

Під ударом опинилися АЗС, приватний будинок і промислове підприємство.

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