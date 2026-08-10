Потери врага на 10 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 470 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 629-е сутки полномасштабной войны превысили 1,459 млн.

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Потери врага на 10 августа 2026 года

личного состава – около 1 459 210 (+1 470);

танков – 12 255 (+2);

боевых бронированных машин – 25 116 (+13);

артиллерийских систем — 47 669 (+48);

РСЗО — 2 019 (+6);

средств ПВО — 1 558 (+2);

самолетов — 439;

вертолетов — 354;

наземных робототехнических комплексов – 2 181 (+10);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 452 994 (+1 746);

крылатых ракет – 5 007;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 132 236 (+461);

специальной техники – 4 511 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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