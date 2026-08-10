Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 10 августа: уничтожено 1 470 оккупантов и 48 артсистем
Потери врага на 10 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 470 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 629-е сутки полномасштабной войны превысили 1,459 млн.
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Потери врага на 10 августа 2026 года
- личного состава – около 1 459 210 (+1 470);
- танков – 12 255 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 116 (+13);
- артиллерийских систем — 47 669 (+48);
- РСЗО — 2 019 (+6);
- средств ПВО — 1 558 (+2);
- самолетов — 439;
- вертолетов — 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2 181 (+10);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 452 994 (+1 746);
- крылатых ракет – 5 007;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 132 236 (+461);
- специальной техники – 4 511 (+6).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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