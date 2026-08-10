Потери врага на 10 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 470 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 629-е сутки полномасштабной войны превысили 1,459 млн.

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Потери врага на 10 августа 2026 года

  • личного состава – около 1 459 210 (+1 470);
  • танков – 12 255 (+2);
  • боевых бронированных машин – 25 116 (+13);
  • артиллерийских систем — 47 669 (+48);
  • РСЗО — 2 019 (+6);
  • средств ПВО — 1 558 (+2);
  • самолетов — 439;
  • вертолетов — 354;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 181 (+10);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 452 994 (+1 746);
  • крылатых ракет – 5 007;
  • кораблей/катеров – 35;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 132 236 (+461);
  • специальной техники – 4 511 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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