У місті Чернігів та районі відбулося аварійне відключення електропостачання. Без світла залишилося близько 100 тис. абонентів.

Про це повідомляє АТ Чернігівобленерго у соціальній мережі Facebook.

Аварійне відключення електроенергії в Чернігові

– Шановні споживачі! Аварійно знеструмлено близько 100 тис. абонентів Чернігівського району і міста Чернігів, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Чернігівобленерго, енергетики уже працюють над відновленням електропостачання для жителів міста та області.

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