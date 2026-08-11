Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Аварійне відключення у Чернігові та районі: близько 100 тис. абонентів без світла
У місті Чернігів та районі відбулося аварійне відключення електропостачання. Без світла залишилося близько 100 тис. абонентів.
Про це повідомляє АТ Чернігівобленерго у соціальній мережі Facebook.
Аварійне відключення електроенергії в Чернігові
– Шановні споживачі! Аварійно знеструмлено близько 100 тис. абонентів Чернігівського району і міста Чернігів, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають в Чернігівобленерго, енергетики уже працюють над відновленням електропостачання для жителів міста та області.
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