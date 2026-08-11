На сайті Кабміну 10 серпня 2026 року з’явилася петиція із пропозицією змінити правила військового обов’язку для жінок.

Чи можуть мобілізувати жінок без дітей і чи справді держава розглядає можливість таких змін, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що пропонує петиція про мобілізацію жінок без дітей

Автор петиції Станіслав Русин пропонує поширити військовий обов’язок на працездатних жінок, які не мають дітей. При цьому передбачається, що від призову мають бути звільнені жінки, які мають законні підстави для відстрочки або є непридатними до військової служби за станом здоров’я.

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Свою пропозицію автор пояснює необхідністю більш рівномірного розподілу обов’язків із захисту України. На його думку, якщо чоловіки під час війни виконують військовий обов’язок, то за певних умов до оборони держави могли б залучатися і жінки.

Разом з петицією про запровадження мобілізації жінок, які не мають дітей, з’явилися й інші петиції, автори яких пропонують зрівняти правила військового обліку та виконання військового обов’язку для чоловіків і жінок. Проте сама поява таких петицій не означає, що правила мобілізації вже змінилися.

Чи можуть мобілізувати жінок без дітей: що сказали у ЦПД

На резонанс навколо петиції відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він заявив, що жодної жіночої мобілізації наразі не планується. Коваленко також спростував інформацію про нібито підготовку змін щодо батьків трьох дітей.

— Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню, — написав він.

Що кажуть юристи про мобілізацію жінок без дітей

Як пояснює адвокат Олег Лук’янчиков, для запровадження обов’язкової мобілізації жінок недостатньо зареєструвати петицію. Необхідно змінювати чинні законодавчі норми, які зараз передбачають інший порядок.

Петиція, навіть якщо набере необхідні 25 тис. голосів, сама по собі не змінює закон. У такому разі Кабінет Міністрів має її розглянути та надати відповідь, а для фактичної зміни правил потрібна окрема законодавча процедура.

— Далі потрібна розробка законопроєкту, голосування у Верховній Раді, підпис Президента. Тобто шлях від петиції до реальної мобілізації жінок – довгий і з безліччю фільтрів, — наголосив адвокат.

Тому говорити про те, що після появи петиції жінок без дітей почнуть мобілізувати, підстав немає.

Чи можуть зараз мобілізувати жінку без дітей

Наразі законодавство не передбачає примусового призову жінок під час мобілізації лише через те, що вони не мають дітей.

Це визначено частиною 12 статті 1 закону України Про військовий обов’язок і військову службу. У ній зазначено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу у воєнний час у добровільному порядку.

Так само пункт 87 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою №560, передбачає добровільний порядок призову жінок.

Отже, мобілізація бездітних жінок в Україні наразі не запроваджена. Петиція лише пропонує змінити чинні правила, а інформації про підготовку таких змін немає.

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