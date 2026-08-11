Україна та Молдова ведуть переговори щодо можливості транспортування українського зерна залізницею через молдовську територію до румунського порту Констанца.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Україні та Молдові.

Транзит зерна через Молдову

Такий маршрут Київ розглядає як альтернативу морським перевезенням, які останнім часом дедалі частіше опиняються під загрозою через російські атаки.

Зараз дивляться

За даними Reuters, Україна хоче отримати від Молдови 50% знижку на номінальний тариф за транзит зернових вантажів. Наразі українська сторона збирає інформацію від експортерів щодо потенційних обсягів перевезень.

Представник Молдовських залізниць підтвердив, що знижку на 50% обговорювали під час переговорів. Водночас молдовська сторона хоче отримати від України гарантії щодо обсягів зерна, які перевозитимуться цим маршрутом.

Скільки зерна може перевозити маршрут

За оцінкою колишнього керівника Молдовських залізниць Олега Тофілата, залізничний коридор через Молдову здатен перевозити близько 4,5 млн тонн зерна на рік.

Українська сторона вважає, що цей маршрут потенційно може забезпечити близько 10% загального експорту зерна країни.

Молдова вже використовувалася як транзитний напрямок для української аграрної продукції. Зокрема, залізницею перевозили українське зерно у 2022–2023 роках.

Альтернатива морському експорту

Необхідність розширення сухопутних маршрутів посилилася через російські удари по українській портовій інфраструктурі та суднах.

11 серпня міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Болеа відвідав Одеську область. Під час зустрічі з українським колегою Миколою Калашником сторони обговорили покращення залізничного сполучення та збільшення транзиту.

Варто зауважити, що Україна понад 90% експорту зернових здійснює морем.

Міністр сільського господарства України Тарас Висоцький повідомив Reuters, що прогноз експорту зерна у сезоні 2026–2027 років скоригували до 38–40 млн тонн із попередніх 43 млн тонн.

Для Кишинева збільшення українського транзиту може стати джерелом додаткових надходжень. Водночас молдовські аграрні організації побоюються, що дешевше українське зерно може посилити конкуренцію на внутрішньому ринку та вплинути на ціни на продукцію місцевих фермерів.

Джерело : Reuters

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