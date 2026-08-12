Human Rights Watch призвала Конгресс США не допустить реэкспорта Украине кассетных боеприпасов из турецких запасов, ссылаясь на возможные риски для гражданского населения из-за их возраста и вероятной ненадежности.

HRW призвала Конгресс США заблокировать передачу Украине кассетных боеприпасов из Турции

Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), обнародованном 11 августа.

В организации призвали американских законодателей заблокировать запланированную передачу Украине кассетных боеприпасов, которые сейчас находятся на складах Турции.

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По данным HRW, речь идет о пакете вооружения, который содержит более 10 млн суббоеприпасов. В него должны войти 70 ракет M39 ATACMS, каждая из которых оснащена 950 суббоеприпасами M74, 2524 ракеты M26 с 644 суббоеприпасами M77 в каждой, а также 47 тысяч 203-мм артиллерийских снарядов M509A1, каждый из которых содержит 180 суббоеприпасов M42.

В Human Rights Watch обратили внимание, что часть этих боеприпасов хранится уже более трех десятилетий. В частности, артиллерийские снаряды, составляющие значительную часть запланированной передачи, США сняли с вооружения еще в 1994 году вместе с гаубицами, для которых они были разработаны.

Заместитель директора вашингтонского офиса HRW Николь Видерсгайм заявила, что применение старых кассетных боеприпасов может повышать риски для гражданских из-за вероятности того, что часть суббоеприпасов не взорвется после применения.

В правозащитной организации также напомнили, что Соединенные Штаты не являются участниками Конвенции о кассетных боеприпасах. В то же время, с 2009 года в бюджетном законодательстве Пентагона действуют ограничения на экспорт такого вооружения. При определенных условиях их могут обойти отдельным решением президента США.

По информации HRW, пока публично не известно, принимала ли администрация президента США Дональда Трампа такое решение о передаче боеприпасов из Турции. В то же время, Конгресс США еще может заблокировать соглашение путем принятия совместной резолюции.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный департамент США проинформировал Конгресс о возможном реэкспорте из Турции в Украину 70 ракет M39 ATACMS, 12 реактивных систем M270, 2524 ракет M26 и 47 тысяч артиллерийских снарядов M509A1.

В Госдепартаменте заявляли о готовности разрешить такую ​​передачу. Турция со своей стороны планирует таким образом сократить запасы устаревшего вооружения и направить ресурсы на модернизацию собственных сил.

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