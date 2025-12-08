В обеих палатах Конгресса США согласовали окончательный текст Закона об ассигнованиях в сфере национальной обороны (NDAA). Он включает, в частности, выделение $800 млн военной помощи Украине в течение следующих двух лет.

Об этом пишут The Hill, Fox News и Reuters..

Оборонный бюджет США с $800 млн для Украины: что известно

Отметим, что бюджет Минобороны США в этом году на $8 млрд больше, чем ранее запросил президент страны Дональд Трамп для этого ведомства.

Сейчас смотрят

– Нынешний Закон об ассигнованиях в сфере национальной обороны (NDAA) помогает продвигать повестку дня президента Трампа и республиканцев Мир через силу, кодифицируя 15 исполнительных указов президента Трампа, положив конец идеологии woke в Пентагоне, обеспечивая безопасность границ, возрождая оборонную промышленность и дух воина, – прокомментировал документ спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Отметим, что woke (воук) – это прилагательное, происходящее из разговорного английского афроамериканцев. Оно означает “внимательный к расовым предрассудкам и дискриминации”.

Помимо прочего, документ продолжает финансирование Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на уровне $400 млн ежегодно в 2026-м и 2027-м бюджетных годах.

В то же время Конгресс будет требовать более частой отчетности о взносах союзников для Украины, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.

Теперь обе палаты Конгресса США должны отдельно одобрить этот документ на финансовый год, который заканчивается в сентябре следующего года.

Также документ налагает на главу Пентагона обязательство докладывать Палате представителей США и Сенату Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведданных.

Помощники руководства республиканцев добавляют, что Палата представителей проведет голосование по этому законопроекту в ближайшие дни.

– Этот закон содержит важные положения, принятые Палатой представителей, которые гарантируют, что наши вооруженные силы останутся самыми смертоносными в мире и смогут победить любого противника, – заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Отметим, что масштабный документ объемом в 3 тысячи страниц также предусматривает повышение зарплат военнослужащим на 4%, но не содержит двухпартийных усилий по стимулированию жилищного строительства, которые некоторые законодатели хотели включить в окончательный вариант законопроекта.

Среди типичных положений документа о закупках военной техники и повышении конкурентоспособности с такими странами, как Китай и Россия, в фокусе нового оборонного бюджета США – сокращение программ, которые критикует Трамп: инициатив по разнообразию равенства и инклюзивности.

Также законопроект отменяет указы AUMF 1991 и 2002 годов, которые уполномочили США выслать Саддама Хусейна из Кувейта и санкционировали вторжение в Ирак в 2003 году. Законодатели обеих партий годами добивались отмены этих разрешений, утверждая, что после свержения режима Хусейна они больше не нужны.

Напомним, в октябре Сенат США одобрил свою версию Закона об ассигнованиях в сфере национальной обороны (NDAA) на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено увеличение объема разрешенного финансирования по Инициативе по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) до $500 млн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.