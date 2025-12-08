Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $800 млн для Украины
- Конгресс США согласовал NDAA, который включает $800 млн помощи Украине на следующие два года.
- Документ продлевает финансирование USAI по $400 млн ежегодно и усиливает контроль за взносами союзников.
- Также NDAA содержит ряд оборонных изменений, среди которых требования по отчетности о поддержке Украины.
В обеих палатах Конгресса США согласовали окончательный текст Закона об ассигнованиях в сфере национальной обороны (NDAA). Он включает, в частности, выделение $800 млн военной помощи Украине в течение следующих двух лет.
Об этом пишут The Hill, Fox News и Reuters..
Оборонный бюджет США с $800 млн для Украины: что известно
Отметим, что бюджет Минобороны США в этом году на $8 млрд больше, чем ранее запросил президент страны Дональд Трамп для этого ведомства.
– Нынешний Закон об ассигнованиях в сфере национальной обороны (NDAA) помогает продвигать повестку дня президента Трампа и республиканцев Мир через силу, кодифицируя 15 исполнительных указов президента Трампа, положив конец идеологии woke в Пентагоне, обеспечивая безопасность границ, возрождая оборонную промышленность и дух воина, – прокомментировал документ спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Отметим, что woke (воук) – это прилагательное, происходящее из разговорного английского афроамериканцев. Оно означает “внимательный к расовым предрассудкам и дискриминации”.
Помимо прочего, документ продолжает финансирование Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на уровне $400 млн ежегодно в 2026-м и 2027-м бюджетных годах.
В то же время Конгресс будет требовать более частой отчетности о взносах союзников для Украины, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.
Теперь обе палаты Конгресса США должны отдельно одобрить этот документ на финансовый год, который заканчивается в сентябре следующего года.
Также документ налагает на главу Пентагона обязательство докладывать Палате представителей США и Сенату Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведданных.
Помощники руководства республиканцев добавляют, что Палата представителей проведет голосование по этому законопроекту в ближайшие дни.
– Этот закон содержит важные положения, принятые Палатой представителей, которые гарантируют, что наши вооруженные силы останутся самыми смертоносными в мире и смогут победить любого противника, – заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Отметим, что масштабный документ объемом в 3 тысячи страниц также предусматривает повышение зарплат военнослужащим на 4%, но не содержит двухпартийных усилий по стимулированию жилищного строительства, которые некоторые законодатели хотели включить в окончательный вариант законопроекта.
Среди типичных положений документа о закупках военной техники и повышении конкурентоспособности с такими странами, как Китай и Россия, в фокусе нового оборонного бюджета США – сокращение программ, которые критикует Трамп: инициатив по разнообразию равенства и инклюзивности.
Также законопроект отменяет указы AUMF 1991 и 2002 годов, которые уполномочили США выслать Саддама Хусейна из Кувейта и санкционировали вторжение в Ирак в 2003 году. Законодатели обеих партий годами добивались отмены этих разрешений, утверждая, что после свержения режима Хусейна они больше не нужны.
Напомним, в октябре Сенат США одобрил свою версию Закона об ассигнованиях в сфере национальной обороны (NDAA) на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено увеличение объема разрешенного финансирования по Инициативе по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) до $500 млн.