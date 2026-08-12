Human Rights Watch закликала Конгрес США не допустити реекспорту Україні касетних боєприпасів із турецьких запасів, посилаючись на можливі ризики для цивільного населення через їхній вік та ймовірну ненадійність.

HRW закликала Конгрес США заблокувати передачу Україні касетних боєприпасів із Туреччини

Про це йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), оприлюдненій 11 серпня.

В організації закликали американських законодавців заблокувати заплановану передачу Україні касетних боєприпасів, які нині перебувають на складах Туреччини.

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За даними HRW, йдеться про пакет озброєння, що загалом містить понад 10 мільйонів суббоєприпасів. До нього мають увійти 70 ракет M39 ATACMS, кожна з яких оснащена 950 суббоєприпасами M74, 2524 ракети M26 із 644 суббоєприпасами M77 у кожній, а також 47 тисяч 203-мм артилерійських снарядів M509A1, кожен із яких містить 180 суббоєприпасів M42.

У Human Rights Watch звернули увагу, що частина цих боєприпасів зберігається вже понад три десятиліття. Зокрема, артилерійські снаряди, які становлять значну частину запланованої передачі, США зняли з озброєння ще у 1994 році разом із гаубицями, для яких їх було розроблено.

Заступниця директора вашингтонського офісу HRW Ніколь Віддерсгайм заявила, що застосування старих касетних боєприпасів може підвищувати ризики для цивільних через імовірність того, що частина суббоєприпасів не вибухне після застосування.

У правозахисній організації також нагадали, що Сполучені Штати не є учасником Конвенції про касетні боєприпаси. Водночас із 2009 року в бюджетному законодавстві Пентагону діють обмеження на експорт такого озброєння. За певних умов їх може бути обійдено окремим рішенням президента США.

За інформацією HRW, наразі публічно не відомо, чи адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалювала таке рішення щодо передачі боєприпасів із Туреччини. Водночас Конгрес США ще може заблокувати угоду шляхом ухвалення спільної резолюції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Державний департамент США поінформував Конгрес про можливий реекспорт з Туреччини до України 70 ракет M39 ATACMS, 12 реактивних систем M270, 2524 ракет M26 та 47 тисяч артилерійських снарядів M509A1.

У Держдепартаменті заявляли про готовність дозволити таку передачу. Туреччина, зі свого боку, планує таким чином скоротити запаси застарілого озброєння та спрямувати ресурси на модернізацію власних сил.

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