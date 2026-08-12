Уже известно о 13 подозреваемых по делу о пытках в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Правоохранители объявили о новых подозрениях.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Дело о пытках в Одесском РТЦК

По данным ГБР, установлены еще четыре работника районного ТЦК в Одесской области, причастные к незаконному содержанию и насилию против украинских граждан.

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Общее количество подозреваемых по этому делу уже возросло до 13 человек.

В ГБР рассказали, что в июне 2026 года разоблачили группу из девяти человек. Это были шесть работников этого районного ТЦК и три представителя местной общественной организации.

Как узнали следователи, они организовали незаконную доставку и содержание мужчин в помещениях ТЦК. Представители общественной организации помогали разыскивать людей и собирали информацию о них.

Правоохранители задокументировали многочисленные факты жестокого обращения. Людей незаконно удерживали, избивали и запугивали, психологически давя на них.

Четверым работникам ТЦК сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц и с причинением потерпевшему физических страданий (ч. 2 ст. 146) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГБР, девять ранее разоблаченных участников группы находятся под стражей без права внесения залога. Им объявлено о подозрении в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186) УК Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений и других лиц, которые могут быть причастны.

Фото : ГБР

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