Уже відомо про 13 підозрюваних у справі про катування в Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Правоохоронці оголосили про нові підозри.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Справа про катування в Одеському РТЦК

За даними ДБР, встановлено ще чотирьох працівників районного ТЦК в Одеській області, причетних до незаконного утримання та насильства проти українських громадян.

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Загальна кількість підозрюваних у цій справі вже зросла до 13 людей.

У ДБР розповіли, що в червні 2026 року викрили групу з дев’яти осіб. Це були шестеро працівників цього районного ТЦК та три представники місцевої громадської організації.

Як дізналися слідчі, вони організували незаконне доставлення та утримання чоловіків у приміщеннях ТЦК. Представники громадської організації допомагали розшукувати людей та збирали інформацію про них.

Правоохоронці задокументували численні факти жорстокого поводження. Людей незаконно утримували, били та залякували, психологічно тиснучи на них.

Чотирьом працівникам ТЦК повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі та викраденні людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та із заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146) Кримінального кодексу України.

За даними ДБР, дев’ятеро раніше викритих учасників групи перебувають під вартою без права внесення застави. Їм оголошено про підозру в катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186) КК України.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини злочинів та інших осіб, які можуть бути причетними.

Фото : ДБР

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