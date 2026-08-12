Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса генерального прокурора направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного психиатра ВСУ, который также возглавлял психиатрическую клинику Главного военного клинического госпиталя.

Дело бывшего главного психиатра ВСУ передано в суд

Как сообщает Офис генпрокурора, его обвиняют в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 34,5 млн грн.

По версии следствия, на протяжении 2023-2024 годов должностное лицо осуществляло финансовые операции со средствами, происхождение которых связывают с незаконно приобретенными активами. В частности, за эти деньги покупали автомобили и недвижимость. Имущество оформляли на родственников, членов семьи и других лиц.

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Правоохранители заявляют, что нашли значительную разницу между официальными доходами обвиняемого и связанных с ним лиц со стоимостью приобретенных активов. По данным прокуратуры, финансовый анализ и антикоррупционная проверка также показали проведение операций, которые могли быть направлены на сокрытие происхождения средств и фактической принадлежности активов.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

В то же время согласно презумпции невиновности лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке обвинительным приговором суда.

Напомним, что в январе 2025 года чиновнику сообщили о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Как писали СМИ, речь идет об Олеге Друзе, который планировал приобрести в Турции трехэтажную виллу с бассейном за €650 тыс.

В феврале 2026 года он получил еще одно подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем.

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