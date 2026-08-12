Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу генерального прокурора направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього головного психіатра ЗСУ, який також очолював психіатричну клініку Головного військового клінічного госпіталю.

Справу колишнього головного психіатра ЗСУ передано до суду

Як повідомляє Офіс генпрокурора, його обвинувачують у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму понад 34,5 млн грн.

За версією слідства, упродовж 2023–2024 років посадовець здійснював фінансові операції з коштами, походження яких пов’язують із незаконно набутими активами. За ці гроші, зокрема, купували автомобілі та нерухомість. Майно оформлювали на родичів, членів сім’ї та інших осіб.

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Правоохоронці заявляють, що виявили значну різницю між офіційними доходами обвинуваченого та пов’язаних із ним осіб і вартістю придбаних активів. За даними прокуратури, фінансовий аналіз та антикорупційна перевірка також засвідчили проведення операцій, які могли бути спрямовані на приховування походження коштів і фактичної належності активів.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Водночас відповідно до презумпції невинуватості особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що у січні 2025 року посадовцю повідомили про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Як писали ЗМІ, йдеться про Олега Друзя, який планував придбати в Туреччині триповерхову віллу з басейном за €650 тис.

У лютому 2026 року він отримав ще одну підозру — у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

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