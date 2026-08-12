В Киеве заблаговременно составляют списки маломобильных жителей, которым может понадобиться временное переселение в случае продолжительных перебоев с теплоснабжением из-за российских обстрелов.

В Киеве составляют списки людей для переселения на случай отсутствия тепла

Заместитель главы КГГА Марина Хонда рассказала в комментарии ЭП, что прежде всего речь идет об одиноких пожилых людях, людях с инвалидностью, а также семьях, которые воспитывают детей с инвалидностью.

По словам Хонды, необходимость создания таких списков стала очевидной после опыта прошлой зимы. Тогда городские службы выяснили, что многие маломобильные жители фактически живут не по адресам, где они официально зарегистрированы.

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– Очень много внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в одном районе, а проживают в другом. То есть, мы не видим всех маломобильных групп населения, которые потенциально могут нуждаться в помощи, — сообщила она.

Работу по сбору и уточнению данных производят во всех районах Киева. Городские службы стремятся наладить прямую связь с уязвимыми категориями населения и выяснить, есть ли у этих людей альтернативное жилье, куда они могли бы переехать в случае чрезвычайной ситуации.

Как пояснила Хонда, городу важно заранее понимать, сколько людей потенциально могут нуждаться в помощи в зимний период.

Параллельно столичные власти определяют места, куда при длительном отсутствии отопления можно будет временно переселять жильцов. Окончательный перечень таких объектов еще формируется.

После утверждения соответствующих локаций городские власти планируют предлагать их людям, нуждающимся в временном размещении.

В то же время, по словам Хонды, для разных категорий населения прорабатывают отдельные варианты расселения, поскольку разместить всех нуждающихся в одном месте невозможно.

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