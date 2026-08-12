У Києві завчасно складають списки маломобільних мешканців, яким може знадобитися тимчасове переселення у разі тривалих перебоїв із теплопостачанням через російські обстріли.

У Києві складають списки людей для переселення на випадок відсутності тепла

Заступниця голови КМДА Марина Хонда розповіла у коментарі ЕП, що насамперед йдеться про самотніх людей похилого віку, людей з інвалідністю, а також родини, які виховують дітей з інвалідністю.

За словами Хонди, необхідність створення таких списків стала очевидною після досвіду минулої зими. Тоді міські служби з’ясували, що чимало маломобільних мешканців фактично живуть не за адресами, де вони офіційно зареєстровані.

Зараз дивляться

– Дуже багато внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги, – повідомила вона.

Роботу зі збору та уточнення даних проводять у всіх районах Києва. Міські служби прагнуть налагодити прямий зв’язок із вразливими категоріями населення та з’ясувати, чи мають ці люди альтернативне житло, куди вони могли б переїхати у разі надзвичайної ситуації.

Як пояснила Хонда, місту важливо заздалегідь розуміти, скільки людей потенційно можуть потребувати допомоги в зимовий період.

Паралельно столична влада визначає місця, куди у разі тривалої відсутності опалення можна буде тимчасово переселяти мешканців. Остаточний перелік таких об’єктів наразі ще формується.

Після затвердження відповідних локацій міська влада планує пропонувати їх людям, які потребуватимуть тимчасового розміщення.

Водночас, за словами Хонди, для різних категорій населення опрацьовують окремі варіанти розселення, оскільки розмістити всіх потребуючих в одному місці неможливо.

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