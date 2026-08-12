Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, организовавшую канал контрабанды тяжелых наркотиков из Европы в Украину. Ежемесячная прибыль дельцов составила от 15 до 20 млн грн.

СБУ разоблачила международный наркосиндикат

Как сообщает СБУ, в результате спецоперации на территории Киевской, Львовской и Днепропетровской областей правоохранители одновременно задержали 10 участников наркосиндиката.

Они занимались сбытом оптовых партий кокаина, экстази и других психотропов, ввозимых из-за границы.

Сейчас смотрят

По данным следствия, координировал деятельность группировки в Украине житель столицы. Через специализированные форумы он подыскивал “работников”, которые за деньги распространяли наркотики в разных регионах.

Во время первой серии обысков у фигурантов изъяли около двух кг кокаина и других запрещенных веществ. Вскоре в тайниках злоумышленников обнаружили еще более восьми кг кокаина и сильнодействующих средств.

Как утверждают в СБУ, общая стоимость изъятого составляет около 70 млн грн. Это самая большая партия кокаина, изъятая Службой безопасности Украины с начала полномасштабной войны.

Задержанным 10 лицам объявили о подозрении по факту незаконного сбыта наркотических средств, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 307) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Кроме этого, СБУ задокументировала причастность трех граждан Украины, находящихся в Испании и участвовавших в организации наркотрафика. Сейчас решается вопрос об их экстрадиции в Украину.

Фото : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.