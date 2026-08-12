Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке організувало канал контрабанди важких наркотиків із Європи в Україну. Щомісячний прибуток ділків становив від 15 до 20 млн грн.

СБУ викрила міжнародний наркосиндикат

Як повідомляє СБУ, внаслідок спецоперації на території Київської, Львівської та Дніпропетровської областей правоохоронці одночасно затримали 10 учасників наркосиндикату.

Вони займалися збутом оптових партій кокаїну, екстазі та інших психотропів, ввезених із-за кордону.

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За даними слідства, координував діяльність угруповання в Україні житель столиці. Через спеціалізовані форуми він підшукував “працівників”, які за гроші розповсюджували наркотики в різних регіонах.

Під час першої серії обшуків у фігурантів вилучили близько двох кг кокаїну та інші заборонені речовини. Згодом у схованках зловмисників виявили ще понад вісім кг кокаїну та сильнодіючих засобів.

Як стверджують в СБУ, загальна вартість вилученого становить близько 70 млн грн. Це найбільша партія кокаїну, вилучена Службою безпеки України від початку повномасштабної війни.

Затриманим 10 особам оголосили про підозру за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, вчинений організованою групою (ч. 3 ст. 307) Кримінального кодексу України.

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім цього, СБУ задокументувала причетність трьох громадян України, які перебувають в Іспанії та брали участь в організації наркотрафіку. Наразі вирішується питання щодо їхньої екстрадиції до України.

Фото : СБУ

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