Потери российских войск в живой силе за июль достигли 42 860 человек, что стало максимальным показателем с января 2025 года. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 461 660 военнослужащих.

Об этом сообщило Минобороны Украины со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Рекордные потери россиян за июль – данные Минобороны

Июль стал четвертым месяцем с начала полномасштабного вторжения по результативности уничтожения личного состава российской армии.

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— Всего, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения достигли 1 461 660 человек, — говорится в сообщении Генштаба.

В течение июля Силы обороны продолжали системно снижать возможности российской противовоздушной обороны и логистики.

Украинские военные в июле поразили 68 российских средств противовоздушной обороны, уничтожили и подбили 13 998 единиц автомобильной техники. Это самый большой показатель за все время.

В Министерстве обороны напомнили, что в июне украинские военные уничтожили и вывели из строя рекордное количество российской артиллерии — более 2 тыс. единиц.

В июле Силы обороны поразили 162 российских танка. Из них 28 единиц были уничтожены или подбиты 22 июля.

Украинские защитники уничтожили и подбили 204 боевые бронированные машины и 2016 артиллерийских систем российской армии.

Напомним, с начала года по 6 августа подразделения беспилотных систем Сил обороны ликвидировали или тяжело ранили более 211 тыс. российских оккупантов.

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