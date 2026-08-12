Втрати російських військ у живій силі за липень досягли 42 860 осіб, що стало максимальним показником із січня 2025 року. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 461 660 військових.

Про це повідомило Міноборони України з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Рекордні втрати росіян за липень – дані Міноборони

Липень став четвертим місяцем від початку повномасштабного вторгнення за результативністю знищення особового складу російської армії.

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– Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення сягнули 1 461 660 осіб, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Протягом липня Сили оборони продовжували системно знижувати спроможності російської протиповітряної оборони та логістики.

Українські військові у липні уразили 68 російських засобів протиповітряної оборони, знищили та підбили 13 998 одиниць автомобільної техніки. Це найбільший показник за весь час.

У Міністерстві оборони нагадали, що у червні українські військові знищили та вивели з ладу рекордну кількість російської артилерії – понад 2 тис. одиниць.

У липні Сили оборони уразили 162 російські танки. З них 28 одиниць були знищені або підбиті 22 липня.

Українські захисники знищили та підбили 204 бойові броньовані машини і 2016 артилерійських систем російської армії.

Нагадаємо, від початку року по 6 серпня підрозділи безпілотних систем Сил оборони ліквідували або важко поранили понад 211 тис. російських окупантів.

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