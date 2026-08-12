Україна цієї ночі застосувала “далекобійні санкції” проти Новоросійська. Уперше під час однієї операції була одночасно використана значна кількість різних українських засобів ураження.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з військовим керівництвом країни у середу, 12 серпня.

Зеленський про результати операції в Новоросійську

Глава держави заслухав детальну доповідь про результати бойової роботи та виконання завдань на передовій.

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– Була доповідь за результатами сьогоднішньої нашої операції щодо Новоросійська. Комбіноване застосування далекобійних санкцій нашою зброєю. Успішна операція. Вдячний воїнам за влучність і розробникам та виробникам нашої зброї за відчутне посилення українських засобів, – написав Зеленський.

За словами президента, це перший випадок, коли в межах однієї операції злагоджено застосували Паляницю, Пекло, Барс і Довгий Нептун, а також дрони MICH, Fire Point, Рамзай, Січень, Траст, Харьок, Бобер, Лютий, Довбуш та БЕК Сарган і Мамай.

Зеленський зазначив, що одним із результатів операції стало ураження кораблів російського флоту, які перебували в бухті Новоросійська.

За перевіреними даними, були уражені фрегати Адмірал Ессен та Адмірал Макаров, великий десантний корабель, корвет та інші судна.

Крім того, зафіксовано ураження інших російських об’єктів, які працювали на фінансування війни.

– Цілком справедливо, що Україна відповідає на російську війну, і саме Росія може й мусить цю свою війну завершити. Будемо спонукати Росію до миру також і подальшим застосуванням наших далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності, – наголосив глава держави.

Він додав, що цього дня разом із міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ, командувачем СБС ЗСУ та представниками СБУ визначили пріоритетні завдання на найближчий час.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ та СБУ сьогодні повідомили, що підрозділи Сил оборони завдали удару по військово-морській базі в Новоросійську Краснодарського краю РФ. Унаслідок атаки було уражено чотири військові кораблі ворога.

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