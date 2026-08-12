Освобождено 26 населенных пунктов в трех областях: Зеленский о наступлении на Александровском направлении
- Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные во время наступательной операции на Александровском направлении освободили 745 кв. км территории.
- Под контроль Украины вернули 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
- По данным президента, российские войска потеряли по меньшей мере 9 550 оккупантов ликвидированными и более 6 600 ранеными.
Украинские военные в ходе наступательной операции на Александровском направлении с января по август 2026 года освободили 745 кв. км территории и вернули под контроль Украины 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский о наступательной операции на Александровском направлении
Как сообщил глава государства в Telegram, эффективные наступательные действия проводили подразделения Десантно-штурмовых войск вместе с другими составляющими Сил обороны. В результате украинские военные нанесли значительные потери российским войскам: по меньшей мере 9 550 оккупантов были ликвидированы, еще более 6 600 ранены. Также украинские защитники пополнили обменный фонд.
Зеленский подчеркнул, что операцию выполнили в соответствии с определенным замыслом. О ее результатах и дальнейших действиях доложили президенту Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генерального штаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол.
– Горжусь храбростью украинских воинов! – отметил президент.
ДШВ: под контроль вернули 26 населенных пунктов
В Десантно-штурмовых войсках сообщили, что наступательная операция на Александровском направлении продолжается с 29 января. За это время Силы обороны возобновили контроль над более чем 745 кв. км территории и 26 населенными пунктами: 12 – в Днепропетровской области, 10 – в Донецкой и четырьмя – в Запорожской.
Кроме того, украинские подразделения провели поиск и уничтожение российских военных, проникших в тыловую полосу, на площади более 300 кв. км.
В ДШВ отметили, что успех операции обеспечили тщательное планирование, эффективная работа штабов и разведки, подготовка личного состава, поражение противника и взаимодействие между подразделениями Сил обороны.
По словам командующего ДШВ Олега Апостола, слаженные действия штабов, разведки, подразделений огневой поддержки и штурмовых групп позволили удерживать инициативу и успешно выполнять боевые задания.
В настоящее время украинские военные продолжают наступательные действия, нанося удары по живой силе, технике, логистике, пунктам управления, средствам ПВО, РЭБ и местам работы российских операторов беспилотников.