Украинские военные в ходе наступательной операции на Александровском направлении с января по август 2026 года освободили 745 кв. км территории и вернули под контроль Украины 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о наступательной операции на Александровском направлении

Как сообщил глава государства в Telegram, эффективные наступательные действия проводили подразделения Десантно-штурмовых войск вместе с другими составляющими Сил обороны. В результате украинские военные нанесли значительные потери российским войскам: по меньшей мере 9 550 оккупантов были ликвидированы, еще более 6 600 ранены. Также украинские защитники пополнили обменный фонд.

Зеленский подчеркнул, что операцию выполнили в соответствии с определенным замыслом. О ее результатах и ​​дальнейших действиях доложили президенту Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генерального штаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол.

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ДШВ: под контроль вернули 26 населенных пунктов

В Десантно-штурмовых войсках сообщили, что наступательная операция на Александровском направлении продолжается с 29 января. За это время Силы обороны возобновили контроль над более чем 745 кв. км территории и 26 населенными пунктами: 12 – в Днепропетровской области, 10 – в Донецкой и четырьмя – в Запорожской.

Кроме того, украинские подразделения провели поиск и уничтожение российских военных, проникших в тыловую полосу, на площади более 300 кв. км.

В ДШВ отметили, что успех операции обеспечили тщательное планирование, эффективная работа штабов и разведки, подготовка личного состава, поражение противника и взаимодействие между подразделениями Сил обороны.

По словам командующего ДШВ Олега Апостола, слаженные действия штабов, разведки, подразделений огневой поддержки и штурмовых групп позволили удерживать инициативу и успешно выполнять боевые задания.

В настоящее время украинские военные продолжают наступательные действия, нанося удары по живой силе, технике, логистике, пунктам управления, средствам ПВО, РЭБ и местам работы российских операторов беспилотников.

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