Українські військові в ході наступальної операції на Олександрівському напрямку з січня по серпень 2026 року звільнили 745 кв. км території та повернули під контроль України 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про наступальну операцію на Олександрівському напрямку

Як повідомив голова держави у Telegram, ефективні наступальні дії проводили підрозділи Десантно-штурмових військ разом з іншими складовими Сил оборони. У результаті українські військові завдали значних втрат російським військам: щонайменше 9 550 окупантів були ліквідовані, ще понад 6 600 — поранені. Також українські захисники поповнили обмінний фонд.

Зеленський наголосив, що операцію виконали відповідно до визначеного задуму. Про її результати та подальші дії Президенту доповіли Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник Генерального штабу Ігор Скибюк і командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол.

Зараз дивляться

– Пишаюся хоробрістю українських воїнів! — зазначив президент.

ДШВ: під контроль повернули 26 населених пунктів

У Десантно-штурмових військах повідомили, що наступальна операція на Олександрівському напрямку триває з 29 січня. За цей час Сили оборони відновили контроль над понад 745 кв. км території та 26 населеними пунктами: 12 — у Дніпропетровській області, 10 — у Донецькій та чотирма — у Запорізькій.

Серед звільнених населених пунктів:

Березове,

Воскресенка,

Грушівське,

Запорізьке,

Зелений Гай,

Зірка,

Злагода,

Калинівське,

Красногірське,

Маліївка,

Мирне,

Новогеоргіївка,

Новогригорівка,

Новомиколаївка,

Новохатське,

Олександроград,

Піддубне,

Привілля,

Привільне,

Рибне,

Січневе,

Степове,

Тернове,

Толстой,

Цегельне,

Ялта.

Крім того, українські підрозділи провели пошук і знищення російських військових, які проникли в тилову смугу, на площі понад 300 кв. км.

У ДШВ зазначили, що успіх операції забезпечили ретельне планування, ефективна робота штабів і розвідки, підготовка особового складу, вогневе ураження противника та взаємодія між підрозділами Сил оборони.

За словами командувача ДШВ Олега Апостола, злагоджені дії штабів, розвідки, підрозділів вогневої підтримки та штурмових груп дали змогу утримувати ініціативу й успішно виконувати бойові завдання.

Наразі українські військові продовжують наступальні дії, завдаючи ударів по живій силі, техніці, логістиці, пунктах управління, засобах ППО, РЕБ і місцях роботи російських операторів безпілотників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.