Украинские предприятия, учреждения и организации получили возможность онлайн сверять и обновлять данные воинского учета своих работников через портал государственных цифровых услуг Дія. Соответствующий порядок утвердил Кабинет министров.

Об этом сообщили в Минобороны 13 августа.

Работодатели могут передавать данные о сотрудниках через Дію

— Для работодателей это означает меньше ручной работы и более простое взаимодействие с ТЦК и СП — без бумажных списков, дублирования документов и лишних поездок. А для самих ТЦК и СП — уменьшение бюрократической нагрузки. Система воинского учета при этом будет получать более актуальные данные с меньшим риском ошибок, — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что ранее работодатели ежегодно подавали списки работников для сверки военно-учетных данных в бумажном виде.

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Об изменениях в данных работников нужно было сообщать отдельно. В частности, речь шла о приеме на работу или увольнении, изменении фамилии или места жительства.

Теперь соответствующую информацию можно передавать онлайн через портал Дія. Если работодатель отправляет сообщение в электронной форме, подавать его повторно на бумаге не нужно.

Как работодателю обновить данные через Дію

Чтобы внести изменения в учетные данные онлайн, руководитель предприятия или уполномоченное лицо должны:

авторизоваться на портале Дія;

подать необходимую информацию;

подписать сообщение электронной подписью.

В Минобороны отметили, что после проверки данных информация о приеме работника на работу или его увольнении обновляется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (Оберіг) в течение 72 часов.

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