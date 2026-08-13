Без визитов в ТЦК: бизнес сможет обновить данные о работниках через Дію
- Украинские предприятия, учреждения и организации могут онлайн сверять и обновлять воинские данные работников через Дію.
- Данные о приеме на работу или увольнении после проверки обновляются в реестре Оберіг в течение 72 часов.
Украинские предприятия, учреждения и организации получили возможность онлайн сверять и обновлять данные воинского учета своих работников через портал государственных цифровых услуг Дія. Соответствующий порядок утвердил Кабинет министров.
Об этом сообщили в Минобороны 13 августа.
Работодатели могут передавать данные о сотрудниках через Дію
— Для работодателей это означает меньше ручной работы и более простое взаимодействие с ТЦК и СП — без бумажных списков, дублирования документов и лишних поездок. А для самих ТЦК и СП — уменьшение бюрократической нагрузки. Система воинского учета при этом будет получать более актуальные данные с меньшим риском ошибок, — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что ранее работодатели ежегодно подавали списки работников для сверки военно-учетных данных в бумажном виде.
Об изменениях в данных работников нужно было сообщать отдельно. В частности, речь шла о приеме на работу или увольнении, изменении фамилии или места жительства.
Теперь соответствующую информацию можно передавать онлайн через портал Дія. Если работодатель отправляет сообщение в электронной форме, подавать его повторно на бумаге не нужно.
Как работодателю обновить данные через Дію
Чтобы внести изменения в учетные данные онлайн, руководитель предприятия или уполномоченное лицо должны:
- авторизоваться на портале Дія;
- подать необходимую информацию;
- подписать сообщение электронной подписью.
В Минобороны отметили, что после проверки данных информация о приеме работника на работу или его увольнении обновляется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (Оберіг) в течение 72 часов.