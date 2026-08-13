Українські підприємства, установи та організації отримали можливість онлайн звіряти та оновлювати дані військового обліку своїх працівників через портал державних цифрових послуг Дія. Відповідний порядок затвердив Кабінет міністрів.

Про це повідомили в Міноборони 13 серпня.

Роботодавці можуть передавати дані про співробітників через Дію

– Для роботодавців це означає менше ручної роботи й простішу взаємодію з ТЦК та СП – без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок. А для самих ТЦК та СП – зменшення бюрократичного навантаження. Система військового обліку при цьому отримуватиме актуальніші дані з меншим ризиком помилок, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що раніше роботодавці щороку подавали списки працівників для звірки військово-облікових даних у паперовому вигляді.

Зараз дивляться

Про зміни в даних працівників потрібно було повідомляти окремо. Зокрема, йшлося про прийняття на роботу або звільнення, зміну прізвища чи місця проживання.

Тепер відповідну інформацію можна передавати онлайн через портал Дія. Якщо роботодавець надсилає повідомлення в електронній формі, подавати його повторно на папері не потрібно.

Як роботодавцю оновити дані через Дію

Щоб внести зміни до облікових даних онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа мають:

авторизуватися на порталі Дія;

подати необхідну інформацію;

підписати повідомлення електронним підписом.

У Міноборони зауважили, що після перевірки даних інформація про прийняття працівника на роботу або його звільнення оновлюється в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Оберіг) протягом 72 годин.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.