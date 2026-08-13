В пятницу, 14 августа, по всей территории Украины не планируют применять плановые ограничения электроснабжения. Поэтому завтра не будет действовать график отключения света.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

График отключения света 14 августа не будет применяться

По данным компании, по всем регионам Украины не планируется применять графики отключения электроснабжения в течение 14 августа.

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В то же время российские войска не прекращают атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

По состоянию на утро 13 августа, из-за российских обстрелов есть новые обесточения в Одесской области, где продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, за последние сутки зафиксированы дополнительные повреждения сетей и отключения в Сумской, Днепропетровской и Херсонской областях. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Специалисты призывают граждан рационально использовать электроэнергию. Активное энергопотребление рекомендуют переносить на часы наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00. В Одесской области из-за последствий атак сохраняется необходимость бережливо потреблять электричество в течение всех суток.

По данным Укрэнерго, вчера суточный максимум потребления зафиксировали в вечерние часы. Он оказался на 5,5% ниже показателя предыдущего дня. Главная причина снижения нагрузки на энергосистему – постепенное убывание жары в большинстве областей Украины.

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