Ежемесячно студенты получают стипендию за успешное обучение, определяемое по рейтингу. В целом выделяют следующие виды стипендии:

обычная и повышенная академические стипендии;

социальные стипендии;

президентская стипендия.

Узнаем подробнее, кому выплачивают президентскую стипендию и каков ее размер в 2026 году.

Президентская стипендия 2026: кому предоставляется

Президентская стипендия – денежное вознаграждение, выплачиваемое государством студентам, победившим во всеукраинских и международных конкурсах или олимпиадах, а также за самые высокие баллы на НМТ.

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Это самый высокий размер мотивационного вознаграждения, которое могут получить студенты.

Президентская стипендия – это не обычная выплата для всех студентов. Ее назначают тем, кто имеет высокие результаты в обучении или отличился другими достижениями.

Кандидатов на такую ​​стипендию определяет само учебное заведение. То есть, университет или колледж формирует список студентов, которые отвечают требованиям, а дальше их кандидатуры утверждаются в установленном порядке.

Простыми словами, просто хорошо учиться недостаточно, чтобы автоматически получать президентскую стипендию. Студента должны выдвинуть для ее назначения, причем учитываются его успехи и достижения.

Для каждого учебного заведения оформляется соответствующий приказ, в котором указывают конкретных студентов, которым назначена президентская стипендия. То есть, это персональная выплата, а не повышение стипендии для всех студентов университета.

Президентские стипендии предусмотрены для студентов, преуспевших в учебе, научной, творческой, спортивной и других сферах. в зависимости от конкретного вида стипендии и установленных ему критериев.

Каков размер президентской стипендии

С 1 сентября 2026 года размер президентских стипендий для студентов вырастет вдвое. Соответствующие средства предусмотрены в Государственном бюджете на 2026 год.

Для студентов заведений высшего образования стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 до 20 000 грн в месяц. То есть после повышения студент, имеющий право на эту выплату, будет получать на 10 000 грн больше ежемесячно.

Повышение предусмотрено и для студентов учреждений профессионального образования. Для них президентская стипендия вырастет с 7 600 до 15 200 грн в месяц.

Новые размеры президентских стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Именно с этой даты начинается новый учебный год, на который распространяются предусмотренные бюджетом повышения.

Кандидатов на получение этих стипендий выдвигают ученые и педагогические советы соответствующих учебных заведений.

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