Марина Терюханова, редактор ленты
Президентская стипендия 2026: размер и кто может получить
Ежемесячно студенты получают стипендию за успешное обучение, определяемое по рейтингу. В целом выделяют следующие виды стипендии:
- обычная и повышенная академические стипендии;
- социальные стипендии;
- президентская стипендия.
Узнаем подробнее, кому выплачивают президентскую стипендию и каков ее размер в 2026 году.
Президентская стипендия 2026: кому предоставляется
Президентская стипендия – денежное вознаграждение, выплачиваемое государством студентам, победившим во всеукраинских и международных конкурсах или олимпиадах, а также за самые высокие баллы на НМТ.
Это самый высокий размер мотивационного вознаграждения, которое могут получить студенты.
Президентская стипендия – это не обычная выплата для всех студентов. Ее назначают тем, кто имеет высокие результаты в обучении или отличился другими достижениями.
Кандидатов на такую стипендию определяет само учебное заведение. То есть, университет или колледж формирует список студентов, которые отвечают требованиям, а дальше их кандидатуры утверждаются в установленном порядке.
Простыми словами, просто хорошо учиться недостаточно, чтобы автоматически получать президентскую стипендию. Студента должны выдвинуть для ее назначения, причем учитываются его успехи и достижения.
Для каждого учебного заведения оформляется соответствующий приказ, в котором указывают конкретных студентов, которым назначена президентская стипендия. То есть, это персональная выплата, а не повышение стипендии для всех студентов университета.
Президентские стипендии предусмотрены для студентов, преуспевших в учебе, научной, творческой, спортивной и других сферах. в зависимости от конкретного вида стипендии и установленных ему критериев.
Каков размер президентской стипендии
С 1 сентября 2026 года размер президентских стипендий для студентов вырастет вдвое. Соответствующие средства предусмотрены в Государственном бюджете на 2026 год.
- Для студентов заведений высшего образования стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 до 20 000 грн в месяц. То есть после повышения студент, имеющий право на эту выплату, будет получать на 10 000 грн больше ежемесячно.
- Повышение предусмотрено и для студентов учреждений профессионального образования. Для них президентская стипендия вырастет с 7 600 до 15 200 грн в месяц.
Новые размеры президентских стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Именно с этой даты начинается новый учебный год, на который распространяются предусмотренные бюджетом повышения.
Кандидатов на получение этих стипендий выдвигают ученые и педагогические советы соответствующих учебных заведений.