Щомісяця студенти отримують стипендію за успішне навчання, яке визначається за рейтингом. Загалом виділяють такі види стипендії:

звичайна та підвищена академічні стипендії;

соціальні стипендії;

президентська стипендія.

Дізнаймося детальніше, кому виплачують президентську стипендію та який її розмір у 2026 році.

Президентська стипендія 2026: кому надається

Президентська стипендія — грошова винагорода, що виплачується державою студентам, які перемогли у всеукраїнських і міжнародних конкурсах чи олімпіадах, а також за найвищі бали на НМТ.

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Це найвищий розмір мотиваційної винагороди, яку можуть отримати студенти.

Президентська стипендія — це не звичайна виплата для всіх студентів. Її призначають тим, хто має високі результати у навчанні або відзначився іншими досягненнями.

Кандидатів на таку стипендію визначає сам заклад освіти. Тобто університет чи коледж формує список студентів, які відповідають вимогам, а далі їхні кандидатури затверджуються у встановленому порядку.

Простими словами, просто добре вчитися недостатньо, щоб автоматично отримувати президентську стипендію. Студента мають висунути на її призначення, причому враховуються його успіхи та досягнення.

Для кожного закладу освіти оформлюється відповідний наказ, у якому зазначають конкретних студентів, яким призначено президентську стипендію. Тобто це персональна виплата, а не підвищення стипендії для всіх студентів університету.

Президентські стипендії передбачені для студентів, які досягли успіхів у навчанні, науковій, творчій, спортивній та інших сферах. залежно від конкретного виду стипендії та встановлених для нього критеріїв.

Який розмір президентської стипендії

З 1 вересня 2026 року розмір президентських стипендій для студентів зросте вдвічі. Відповідні кошти передбачені у Державному бюджеті України на 2026 рік.

Для студентів закладів вищої освіти стипендія Президента України зросте з 10 000 до 20 000 грн на місяць. Тобто після підвищення студент, який має право на цю виплату, отримуватиме на 10 000 грн більше щомісяця.

Підвищення передбачене і для студентів закладів фахової передвищої освіти. Для них президентська стипендія зросте з 7 600 до 15 200 грн на місяць.

Нові розміри президентських стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року. Саме з цієї дати починається новий навчальний рік, на який поширюються передбачені бюджетом підвищення.

Кандидатів на отримання цих стипендій висувають вчені та педагогічні ради відповідних закладів освіти.

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