Командир бригады К-2 Сил беспилотных систем, Герой Украины Кирилл Верес прогнозирует увеличение потерь российских войск с наступлением зимы.

Верес прогнозирует рост потерь российских войск зимой

После того как опадут листья и исчезнет плотная растительность, украинские военные получат больше возможностей для обнаружения и поражения противника, сообщил в интервью Украинской правде Верес.

Он отметил, что зимой количество уничтоженных российских военных может возрасти примерно в полтора раза. Этому, по его словам, будет способствовать лучшая видимость на местности, большее пространство для маневра и более эффективная работа тепловизионных приборов.

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Комбриг предполагает, что в этот период ежемесячные потери российской армии могут достигать 35-40 тысяч человек. В то же время он подчеркнул, что изменения не будут мгновенными, поскольку у России все еще есть значительные человеческие ресурсы.

— Если бы мы еще в 2022 году убивали по 40-50 тысяч (российских захватчиков, — Ред.) в месяц, возможно, (оккупанты, — Ред.) уже немного подзакончились, — отметил он.

Верес также добавил, что в настоящее время подразделения Сил беспилотных систем обеспечивают около 10–15% поражений живой силы противника. По его словам, этот показатель удается стабильно удерживать.

Напомним, ранее в январе бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что одной из стратегических целей Украины является нанесение России до 50 тысяч потерь ежемесячно.

По его мнению, такой уровень потерь мог бы сделать продолжение войны для РФ более сложным.

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