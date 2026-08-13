За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1 310 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы и состав боеприпасов.

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Потери врага на 13 августа

  • личного состава — около 1 462 970 (+1 310) человек,
  • танков — 12 262 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин — 25 130 (+3) ед.
  • артиллерийских систем — 47 824 (+51) ед.
  • РСЗО — 2 023 (+1) ед.
  • средств ПВО — 1 562 (+1) ед,
  • самолетов — 439 ед.,
  • вертолетов — 354 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов — 2 215 (+12) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 457 973 (+1 634) ед.
  • крылатых ракет — 5007 ед.,
  • кораблей / катеров — 35 ед.,
  • подводных лодок — 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 133 405 (+474) ед,
  • специальной техники — 4 522 (+6) ед.

С начала года по 6 августа подразделения беспилотных систем Сил обороны ликвидировали или тяжело ранили более 211 тыс. российских военнослужащих.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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