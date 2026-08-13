Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 13 августа: ВСУ уничтожили 1 310 оккупантов и более 50 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1 310 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы и состав боеприпасов.
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Потери врага на 13 августа
- личного состава — около 1 462 970 (+1 310) человек,
- танков — 12 262 (+3) ед.
- боевых бронированных машин — 25 130 (+3) ед.
- артиллерийских систем — 47 824 (+51) ед.
- РСЗО — 2 023 (+1) ед.
- средств ПВО — 1 562 (+1) ед,
- самолетов — 439 ед.,
- вертолетов — 354 ед.,
- наземных робототехнических комплексов — 2 215 (+12) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 457 973 (+1 634) ед.
- крылатых ракет — 5007 ед.,
- кораблей / катеров — 35 ед.,
- подводных лодок — 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 133 405 (+474) ед,
- специальной техники — 4 522 (+6) ед.
С начала года по 6 августа подразделения беспилотных систем Сил обороны ликвидировали или тяжело ранили более 211 тыс. российских военнослужащих.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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