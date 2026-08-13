За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1 310 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы и состав боеприпасов.

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Потери врага на 13 августа

личного состава — около 1 462 970 (+1 310) человек,

танков — 12 262 (+3) ед.

боевых бронированных машин — 25 130 (+3) ед.

артиллерийских систем — 47 824 (+51) ед.

РСЗО — 2 023 (+1) ед.

средств ПВО — 1 562 (+1) ед,

самолетов — 439 ед.,

вертолетов — 354 ед.,

наземных робототехнических комплексов — 2 215 (+12) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 457 973 (+1 634) ед.

крылатых ракет — 5007 ед.,

кораблей / катеров — 35 ед.,

подводных лодок — 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 133 405 (+474) ед,

специальной техники — 4 522 (+6) ед.

С начала года по 6 августа подразделения беспилотных систем Сил обороны ликвидировали или тяжело ранили более 211 тыс. российских военнослужащих.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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