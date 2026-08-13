Командир бригади К-2 Сил безпілотних систем, Герой України Кирило Верес прогнозує збільшення втрат російських військ із настанням зими.

Верес прогнозує зростання втрат російських військ узимку

Після того як опаде листя та зникне щільна рослинність, українські військові отримають більше можливостей для виявлення та ураження противника, повідомив в інтерв’ю Українській правді Верес.

Він зазначив, що взимку кількість знищених російських військових може зрости приблизно у півтора раза. Цьому, за його словами, сприятиме краща видимість на місцевості, більший простір для маневру та ефективніша робота тепловізійних приладів.

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Комбриг припускає, що в цей період щомісячні втрати російської армії можуть сягати 35–40 тисяч осіб. Водночас він наголосив, що зміни не будуть миттєвими, оскільки Росія все ще має значні людські ресурси.

– Якби ми ще в 2022 році вбивали по 40-50 тисяч (російських загарбників, – Ред.) на місяць, можливо,(окупанти, – Ред.) вже трошки б підзакінчились, – зауважив він.

Верес також зауважив, що наразі підрозділи Сил безпілотних систем забезпечують близько 10–15% уражень живої сили противника. За його словами, цей показник вдається стабільно утримувати.

Нагадаємо, раніше, у січні, колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що однією зі стратегічних цілей України є завдання Росії до 50 тисяч втрат щомісяця.

На його думку, такий рівень втрат міг би зробити продовження війни для РФ значно складнішим.

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