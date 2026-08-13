Более активное участие Соединенных Штатов в мирном процессе может способствовать возобновлению полноценных переговоров между Украиной и Россией о завершении войны.

Зеленский назвал реальный способ склонить Путина к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Киев уже передал Вашингтону новые предложения, которые касаются возможного возобновления мирного процесса. По его мнению, шанс вернуться к переговорам есть, однако для этого США должны играть более активную роль.

Президент не стал раскрывать детали украинских инициатив, однако подчеркнул, что усиление давления на Владимира Путина может повлиять на позицию Кремля. Особенно важно, по его словам, участие в этом процессе Белого дома.

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— Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. Путин не хочет сейчас останавливать эту войну, и сейчас на него недостаточно давления, – отметил он.

Отдельно президент снова отверг возможность вывода украинских войск из Донбасса в рамках потенциальных договоренностей.

По его словам, одним из главных вопросов Украины остаются надежные гарантии безопасности. Киев должен быть уверен, что после возможной паузы в боевых действиях Россия не использует время для восстановления сил и попытки наступления.

Зеленский подчеркнул, что без таких гарантий остается риск повторной агрессии со стороны России после продолжительного перемирия.

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