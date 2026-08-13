Украине необходимо получить от США минимум 5% от американского запаса ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, чтобы пережить будущую зиму и защитить жизнь людей.

Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ракеты Patriot для Украины

Если Вашингтон передаст 10% запаса, этого будет достаточно для уничтожения всех российских баллистических ракет.

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Президент отметил, что ситуация с ракетами-перехватчиками для систем Patriot остается критичной. В этом году у Украины в 2,5 раза меньше перехватчиков, чем в 2025 году, тогда как Россия ежемесячно запускает примерно вдвое больше баллистических ракет, чем раньше.

— Если США смогут продать нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизнь людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты, — сказал президент.

По словам Зеленского, сейчас в запасе у Украины есть около 1% от необходимого объема.

Президент также рассказал, что ежедневно ведет переговоры с союзниками по поставкам ракет. Часть договоренностей пока не может быть обнародована.

Зеленский связывает обострение ситуации со стремительным увеличением количества российских баллистических атак по Украине, особенно сильно страдает Киев и Киевщина.

Сможет ли Украина производить ракеты Patriot

Отдельным вопросом остается возможность производства Украиной ракет-перехватчиков Patriot по американской лицензии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о готовности разрешить Украине производить такие ракеты самостоятельно. Однако впоследствии усомнился в целесообразности такого решения.

Представители производителей систем Patriot уже посещали Киев для обсуждения возможного запуска производства, однако окончательного решения нет.

Ранее The Atlantic писало, что американские производители ракет для Patriot опасаются, что Украина после получения лицензии сможет усовершенствовать эти боеприпасы и наладить их массовое производство по более низкой цене.

Источник : CNN

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