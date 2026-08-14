Графики отключения света 15 августа: будут ли ограничения в пятницу
В субботу, 15 августа, применение мер по ограничению поставок электроэнергии в Украине не запланировано.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 15 августа: что известно
— 15 августа отключения не прогнозируются, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
Использование мощных электроприборов энергетики просят перенести на дневное время – с 10:00 до 17:00.
Ранее в Укрэнерго сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям. В 9:30 оно было на том же уровне, что и днем ранее.
13 августа суточный максимум потребления электроэнергии зафиксировали в вечерние часы. Он оказался на 1,6% ниже показателя предыдущего дня, среды, 12 августа.
Это связано со снижением температуры и отсутствием необходимости в массовом использовании кондиционеров в большинстве регионов Украины.
Утром 14 августа были новые обесточивания в Донецкой, Харьковской и Сумской областях в результате российских обстрелов.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее запитать всех потребителей.