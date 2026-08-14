За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 198 боевых столкновений. Враг сбросил 160 управляемых авиабомб, применил 6124 дрона-камикадзе и осуществил 2002 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карты боевых действий в Украине на 14 августа 2026

Ситуация в Украине на 13 августа 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили четыре атаки противника. Враг нанес три авиаудара с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Лимана, Хатнего и Колодезного.

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На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Загризово.

На Лиманском направлении в районах Новоселовки, Шийковки, Заречного и Дробишевого было 9 атак; три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 16 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Рай-Александровки, Кривой Луки, Закитного и Разниковки; ещё три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении в районах Никифоровки и Юрковки зафиксировано два вражеских штурма.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских штурмов вблизи Иванополя, Константиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Степановки; ещё одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении враг совершил всего 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Ганновка, Родинское, Шевченко, Новогришино, Васильевка, Мирное, Сергеевка, Удачное и Муравка.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 13 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага. Повреждены две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. Уничтожено или подавлено 399 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отразили четыре атаки в районах Калиновского, Вороного, Тернового и Березового.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 12 атак оккупантов в районах населенных пунктов Воздвижовка, Цвитково, Староукраинка, Даниловка и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Павловки.

На Приднепровском направлении с начала суток противник не предпринимал никаких боевых действий.

Потери врага на 13 августа

личного состава — около 1 464 440 (+1 470) человек,

танков — 12 264 (+2) шт.,

боевых бронированных машин — 25 141 (+11) шт.,

артиллерийских систем — 47 870 (+46) шт.,

РСЗО — 2 024 (+1) ед.,

средств ПВО — 1 565 (+3) ед.,

самолетов — 439 ед.,

вертолетов — 354 ед.,

наземных робототехнических комплексов — 2 229 (+14) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 459 649 (+1 676) шт.,

крылатых ракет — 5 007 шт.,

кораблей / катеров — 35 шт.,

подводных лодок — 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн — 133 405 (+474) шт.,

специальной техники — 4 524 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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