Минулої доби на фронті зафіксовано 198 бойових зіткнень. Ворог скинув 160 керованих авіабомб, застосував 6124 дронів-камікадзе та здійснив 2002 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карти бойових дій в Україні на 14 серпня 2026

Ситуація в Україні на 13 серпня 2026

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили чотири атаки противника. Ворог завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лимана, Хатнього та Колодязного.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Загризове.

На Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Шийківки, Зарічного та Дробишевого було 9 атак; три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 16 спроб загарбників іти вперед поблизу Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Закітного та Різниківки; ще три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку в районах Никифорівки та Юрківки зафіксовано два ворожі штурми.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Степанівки; ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив усього 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Родинське, Шевченко, Новогришине, Василівка, Мирне, Сергіївка, Удачне та Муравка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупанти та 13 — поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки та три пункти управління безпілотних літальних апаратів противника. Знищено або подавлено 399 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки в районах Калинівського, Вороного, Тернового та Березового.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів в районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Староукраїнка, Данилівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку з початку доби противник не проводив жодних турмових дій.

Втрати ворога на 13 серпня

особового складу — близько 1 464 440 (+1 470) осіб,

танків — 12 264 (+2) од.,

бойових броньованих машин — 25 141 (+11) од.,

артилерійських систем — 47 870 (+46) од.,

РСЗВ — 2 024 (+1) од.,

засобів ППО — 1 565 (+3) од.,

літаків — 439 од.,

гелікоптерів — 354 од.,

наземних робототехнічних комплексів — 2 229 (+14) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 459 649 (+1 676) од.,

крилатих ракет — 5 007 од.,

кораблів / катерів — 35 од.,

підводних човнів — 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 133 405 (+474) од.,

спеціальної техніки — 4 524 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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