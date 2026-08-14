В Лубнах Полтавской области задержали мужчину, который открыл огонь по полицейским во время оперативной проверки. Один из правоохранителей в результате стрельбы получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Задержали мужчину, который стрелял в полицейских на Полтавщине

Событие произошло около 15:20 в Центральном парке культуры и отдыха.

Сейчас смотрят

Оперативники полиции проверяли 39-летнего местного жителя в рамках отработки информации о преступлении. Мужчина начал убегать, одновременно стреляя в сторону правоохранителей.

Один из работников полиции получил огнестрельное ранение. Ему оказали медицинскую помощь.

Правоохранители задержали нападавшего и изъяли оружие.

По факту события начато уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Санкция статьи предусматривает от девяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в мае в селе Терливцы Летичевской территориальной громады Хмельницкого района во время проверки документов водитель совершил вооруженное нападение на работников полиции.

В результате нападения один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.