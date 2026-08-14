На Полтавщине мужчина открыл огонь по полицейским, его задержали
- В Лубнах Полтавской области мужчина открыл огонь по полицейским во время оперативной проверки.
- Один из правоохранителей получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.
В Лубнах Полтавской области задержали мужчину, который открыл огонь по полицейским во время оперативной проверки. Один из правоохранителей в результате стрельбы получил огнестрельное ранение.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
Задержали мужчину, который стрелял в полицейских на Полтавщине
Событие произошло около 15:20 в Центральном парке культуры и отдыха.
Оперативники полиции проверяли 39-летнего местного жителя в рамках отработки информации о преступлении. Мужчина начал убегать, одновременно стреляя в сторону правоохранителей.
Один из работников полиции получил огнестрельное ранение. Ему оказали медицинскую помощь.
Правоохранители задержали нападавшего и изъяли оружие.
По факту события начато уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.
Санкция статьи предусматривает от девяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, в мае в селе Терливцы Летичевской территориальной громады Хмельницкого района во время проверки документов водитель совершил вооруженное нападение на работников полиции.
В результате нападения один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения.