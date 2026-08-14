У Лубнах Полтавської області затримали чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських під час оперативної перевірки. Один із правоохоронців унаслідок стрілянини отримав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Затримали чоловіка, який стріляв в поліцейських на Полтавщині

Подія сталася близько 15:20 у Центральному парку культури та відпочинку.

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Оперативники поліції перевіряли 39-річного місцевого жителя в межах відпрацювання інформації про злочин. Чоловік почав тікати, одночасно стріляючи в бік правоохоронців.

Один із працівників поліції отримав вогнепальне поранення. Йому надали медичну допомогу.

Правоохоронці затримали нападника та вилучили зброю.

За фактом події розпочали кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Санкція статті передбачає від дев’яти до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в травні у селі Терлівці Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів водій скоїв збройний напад на працівників поліції.

Унаслідок нападу один поліцейський загинув, ще один дістав тілесні ушкодження.

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