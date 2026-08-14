Участники боевых действий — это люди, которые защищали или защищают Украину от российской агрессии. Для них предусмотрены отдельные социальные гарантии, в частности, возможность досрочного выхода на пенсию и специальные доплаты.

Рассказываем, будет ли перерасчет пенсий УБД в 2026 году, кто может выйти на пенсию раньше и какие выплаты предусмотрены.

Когда участники боевых действий могут выйти на пенсию

В ПФУ напомнили, что согласно статье 115 закона Украины №1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту.

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Мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет, женщины — в 50 лет. Для этого нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 лет для женщин.

Статус участника боевых действий определяется в соответствии со статьей 6 закона Украины №3551-XII О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Оформить пенсию можно в сервисном центре Пенсионного фонда вне зависимости от места регистрации. Также заявление можно подать онлайн через портал электронных услуг ПФУ или Дія.

Как рассчитывают пенсию УБД

Досрочная пенсия для участника боевых действий является пенсией по возрасту. Потому ее размер рассчитывают по общим правилам.

Основной размер зависит от заработной платы, по которой исчисляется пенсия, и страхового стажа. Расчет производится в соответствии со статьями 25, 27, 28, 40 и 41 закона №1058-IV.

Поэтому сам статус УБД не означает, что основная пенсия будет одинаковой для всех. Ее размер зависит от стажа и заработка конкретного человека.

В то же время, участники боевых действий имеют право на специальное повышение к пенсии.

Доплата к пенсии участникам боевых действий

Для участников боевых действий предусмотрено повышение к пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 грн, поэтому повышение для УБД составляет 648,75 грн.

Доплата за статус участника боевых действий может устанавливаться для разных видов пенсий. То есть, ее могут получать как военные, так и гражданские пенсионеры, если они имеют статус УБД.

Отдельно может назначаться пенсия за особые заслуги перед Украиной в соответствии с законом Украины №1767-III О пенсиях за особые заслуги перед Украиной. Размер такой доплаты зависит от конкретных наград.

Также участникам боевых действий предусмотрена целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн в соответствии с законом Украины Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Минимальная пенсия УБД в 2026 году

С 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий составляет 6 197 грн.

Это предусмотрено постановлением №656 Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий.

Если после учета пенсии, надбавок, повышений, индексации и других предусмотренных выплат общая сумма пенсии УБД меньше 6 197 грн, государство доплачивает необходимую сумму до этого уровня.

Пенсия УБД с инвалидностью

Для участников боевых действий, имеющих статус лиц с инвалидностью в результате войны, установлены более высокие минимальные пенсионные выплаты.

С 1 марта 2026 года они составляют:

I группа – 18 885 грн;

II группа – 15 494 грн;

III группа – 10 625 грн.

Перерасчет пенсий УБД в 2026 году

Перерасчет пенсий участникам боевых действий производится по общим правилам. Отдельного пересчета только по статусу УБД нет.

Также индексация пенсий УБД в 2026 году проводилась вместе с индексацией пенсий других категорий пенсионеров. Очередной перерасчет произошел с 1 марта 2026 года. Коэффициент индексации составил 1,121, то есть пенсии были повышены на 12,1%.

Поэтому вопрос, будет ли перерасчет пенсий УБД в 2026 году, нужно рассматривать с учетом общих механизмов перерасчета пенсий. Отдельная индексация только для участников боевых действий не предусмотрена.

Пересчитывается ли пенсия участникам боевых действий: основные основания

Но размер выплат может изменяться не только из-за общей индексации пенсий УБД в 2026 году.

На размер выплаты влияют:

изменения социальных стандартов;

дополнительный страховой стаж;

новые документы;

изменение статуса пенсионера.

Участникам боевых действий устанавливают повышение к пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Поэтому, когда государство повышает этот показатель, соответственно увеличивается и доплата УБД. Такой перерасчет производится автоматически.

Для УБД правительство устанавливает минимальный размер пенсионной выплаты. Если после учета пенсии, повышений, надбавок, индексации и других выплат человек получает меньше гарантированной суммы, ему устанавливают доплату до требуемого уровня.

Работающим пенсионерам пенсию могут пересчитать после получения дополнительного стажа. В частности, такой перерасчет проводят каждые два года после назначения пенсии или предварительного перерасчета, если человек продолжает работать и приобрел необходимый страховой стаж.

Для пенсий, назначенных по закону №1058-IV, имеется и максимальный размер. Он не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году это 25 950 грн.

Следовательно, размер пенсии участника боевых действий зависит от его страхового стажа и заработка, но дополнительно государство гарантирует специальное повышение статуса УБД и минимальный уровень пенсионной выплаты.

Как часто пересчитывается пенсия УБД

Кроме ежегодной индексации 1 марта, перерасчет пенсий для УБД может производиться, если пенсионер предоставит документы, ранее не находившиеся в пенсионном деле. Это может касаться подтверждения дополнительного страхового стажа или заработка или денежного довольствия за периоды до 2016 года.

Отдельным основанием для перерасчета является получение статуса лица с инвалидностью в результате войны. В таком случае изменяются и предусмотренные государством пенсионные гарантии.

Источник : Пенсионный фонд

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