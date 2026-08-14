Несмотря на санкции, Россия продолжает производить и модифицировать управляемые авиационные бомбы, которыми бьет по прифронтовым населенным пунктам Украины. Ежедневно по общинам прилетает около 220 авиабомб.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Атаки КАБами по прифронтовым общинам

По словам Зеленского, в Краматорске Донецкой области из-за удара российской авиабомбой обрушились с первого по шестой этаж подъезда 10-этажки. Один человек погиб, еще 16 ранены.

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В поселке Степановка в Сумской области в результате попадания Шахеда в частный дом погибли два человека, и среди них ребенок. В Смеле в Черкасской области российский дрон попал в девятиэтажку. Там вспыхнул пожар, пострадали пять человек.

Под ударами этой ночью были Херсонщина, Днепровщина, Запорожье, Одесщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Черниговщина. В регионах есть раненые, в том числе дети; повреждены многоэтажки, частные дома и объекты инфраструктуры. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул президент.

— Ежедневно Россия применяет против наших прифронтовых общин около 220 КАБов, которые, несмотря на санкции, производит и модифицирует оборонная промышленность агрессора, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, нужно продолжать давить на цепи поставок иностранных компонентов на каждое предприятие, которое помогает производить КАБы, ракеты, дроны.

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