Российские войска рано утром 14 августа нанесли двойной удар по частному жилому дому в Буринской общине Сумской области. В результате атаки погибли женщина и ее маленький сын.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Удар по Буринской общине Сумщины

По его словам, враг атаковал дом двумя реактивными беспилотниками. В результате ударов дом претерпел значительные разрушения, там возник пожар.

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На месте трагедии погибла 29-летняя женщина и ее 9-летний сын.

Еще четыре человека получили ранения. Двое пострадавших — отец и бабушка погибшего мальчика — находятся в больнице с тяжелыми ожогами.

Спасательные и аварийные службы продолжают работу на месте российской атаки.

11 августа Россия ударила управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки погиб мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 633-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

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