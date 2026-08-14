Мать и 9-летний сын погибли во время атаки на Сумщину, отец и бабушка ребенка в больнице
- Россияне двойным ударом разрушили дом в Сумской области.
- Погибли мама и ее 9-летний сын.
- Еще четыре человека получили ранения.
Российские войска рано утром 14 августа нанесли двойной удар по частному жилому дому в Буринской общине Сумской области. В результате атаки погибли женщина и ее маленький сын.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Удар по Буринской общине Сумщины
По его словам, враг атаковал дом двумя реактивными беспилотниками. В результате ударов дом претерпел значительные разрушения, там возник пожар.
На месте трагедии погибла 29-летняя женщина и ее 9-летний сын.
Еще четыре человека получили ранения. Двое пострадавших — отец и бабушка погибшего мальчика — находятся в больнице с тяжелыми ожогами.
Спасательные и аварийные службы продолжают работу на месте российской атаки.
11 августа Россия ударила управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки погиб мужчина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 633-й день.
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Фото: Сумская ОВА