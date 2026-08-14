Попри санкції Росія продовжує виробляти та модифікувати керовані авіаційні бомби, якими б’є по прифронтових населених пунктах України. Щодня по громадах прилітає близько 220 авіабомб.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Атаки КАБами по прифронтових громадах

За словами Зеленського, у Краматорську на Донеччині через удар російською авіабомбою обвалилися з першого по шостий поверх під’їзду 10-поверхівки. Одна людина загинула, ще 16 поранені.

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У селищі Степанівка на Сумщині внаслідок влучання Шахеда в приватний будинок загинули дві людини, і серед них дитина. У Смілі на Черкащині російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Там спалахнула пожежа, постраждали п’ятеро людей.

Під ударами цієї ночі були також Херсонщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Чернігівщина. У регіонах є поранені, зокрема діти; пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Усім пораненим надається необхідна медична допомога, наголосив президент.

— Щодня Росія застосовує проти наших прифронтових громад близько 220 КАБів, які попри санкції виробляє та модифікує оборонна промисловість агресора, — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, потрібно продовжувати тиснути на ланцюги постачання іноземних компонентів на кожне підприємство, яке допомагає виготовляти КАБи, ракети, дрони.

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