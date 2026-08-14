На временно оккупированных территориях Юга Украины поражено еще 29 энергетических объектов врага. Атаки осуществили в рамках операции Крымский рубильник off, которая продолжается с 1 июля.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

Атака на объекты врага на Юге

По его словам, с начала операции до 13 августа результативно поражено в общей сложности 240 энергоузлов. Обесточение энергетических объектов, обеспечивающих работу стационарных радаров и других элементов противовоздушной обороны РФ, должно нарушать систему защиты неба на оккупированных территориях.

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Что поражено:

Балаклавская ТЭС в Севастополе, временно оккупированный Крым;

электроподстанция 150 кВ Бильмак в Каменце Запорожской области;

электроподстанция 150 кВ Бердянская в Бердянске Запорожской области;

электроподстанция 110 кВ ГПП в Бердянске Запорожской области;

электроподстанция 110 кВ ГПП в Бердянске – повторно;

электроподстанция 150 кВ Приморская в Приморске Запорожской области;

электроподстанция 150 кВ Черниговка в Черниговке Запорожской области;

электроподстанция 150 кВ Ботиевская в Приморском Посаде Запорожской области;

электроподстанция 150 кВ в Морская Запорожской области;

электроподстанция 150 кВ Бердянская в Бердянске — повторно;

электроподстанции 110 кВ Город-3, ЧС-2 и Ильич в Мариуполе Донецкой области;

электроподстанция 110 кВ Володарская в Никольском Донецкой области;

электроподстанции 110 кВ Факел и Лазурная в Бердянске;

электроподстанция 110 кВ Город-6 в Мариуполе;

электроподстанция 150 кВ Андреевка в Андреевке Запорожской области — зафиксировано поражение дважды;

электроподстанции в Сватово, Михайловке и Лозовском Луганской области;

электроподстанции в Винницком и Ровнополье Донецкой области;

электроподстанция в Бердянске Запорожской области;

электроподстанция в Широкино Донецкой области;

электроподстанция в Сокологорном Запорожской области;

электроподстанция в Араповке Луганской области;

газораспределительная станция ГРС-1 в Мариуполе Донецкой области.

Таким образом, под ударом оказались энергетические объекты на территории временно оккупированных частей Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В Силах беспилотных систем подчеркивают, что нарушение энергоснабжения может осложнять работу российской системы противовоздушной обороны, в частности ее радиолокационных и других стационарных элементов.

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