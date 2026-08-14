ТЭС, подстанции и ГРС: в Крыму и на оккупированном Юге СБС поразили 29 энергообъектов
- Дронами поражено 29 энергоузлов на оккупированных территориях.
- Под ударом оказались объекты в Крыму, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
- Среди целей – ТЭС, электроподстанции и газораспределительная станция.
На временно оккупированных территориях Юга Украины поражено еще 29 энергетических объектов врага. Атаки осуществили в рамках операции Крымский рубильник off, которая продолжается с 1 июля.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).
Атака на объекты врага на Юге
По его словам, с начала операции до 13 августа результативно поражено в общей сложности 240 энергоузлов. Обесточение энергетических объектов, обеспечивающих работу стационарных радаров и других элементов противовоздушной обороны РФ, должно нарушать систему защиты неба на оккупированных территориях.
Что поражено:
- Балаклавская ТЭС в Севастополе, временно оккупированный Крым;
- электроподстанция 150 кВ Бильмак в Каменце Запорожской области;
- электроподстанция 150 кВ Бердянская в Бердянске Запорожской области;
- электроподстанция 110 кВ ГПП в Бердянске Запорожской области;
- электроподстанция 110 кВ ГПП в Бердянске – повторно;
- электроподстанция 150 кВ Приморская в Приморске Запорожской области;
- электроподстанция 150 кВ Черниговка в Черниговке Запорожской области;
- электроподстанция 150 кВ Ботиевская в Приморском Посаде Запорожской области;
- электроподстанция 150 кВ в Морская Запорожской области;
- электроподстанция 150 кВ Бердянская в Бердянске — повторно;
- электроподстанции 110 кВ Город-3, ЧС-2 и Ильич в Мариуполе Донецкой области;
- электроподстанция 110 кВ Володарская в Никольском Донецкой области;
- электроподстанции 110 кВ Факел и Лазурная в Бердянске;
- электроподстанция 110 кВ Город-6 в Мариуполе;
- электроподстанция 150 кВ Андреевка в Андреевке Запорожской области — зафиксировано поражение дважды;
- электроподстанции в Сватово, Михайловке и Лозовском Луганской области;
- электроподстанции в Винницком и Ровнополье Донецкой области;
- электроподстанция в Бердянске Запорожской области;
- электроподстанция в Широкино Донецкой области;
- электроподстанция в Сокологорном Запорожской области;
- электроподстанция в Араповке Луганской области;
- газораспределительная станция ГРС-1 в Мариуполе Донецкой области.
Таким образом, под ударом оказались энергетические объекты на территории временно оккупированных частей Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.
В Силах беспилотных систем подчеркивают, что нарушение энергоснабжения может осложнять работу российской системы противовоздушной обороны, в частности ее радиолокационных и других стационарных элементов.