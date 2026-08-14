На тимчасово окупованих територіях Півдня України уражено ще 29 енергетичних об’єктів ворога. Атаки відбулися в межах операції Кримський рубильник off, яка триває з 1 липня.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Атака на об’єкти ворога на Півдні

За його словами, від початку операції до 13 серпня результативно уражено загалом 240 енерговузлів. Знеструмлення енергетичних об’єктів, які забезпечують роботу стаціонарних радарів та інших елементів протиповітряної оборони РФ, має порушувати систему захисту неба на окупованих територіях.

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Що уражено:

Балаклавська ТЕС у Севастополі, тимчасово окупований Крим;

електропідстанція 150 кВ Більмак у Кам’янці Запорізької області;

електропідстанція 150 кВ Бердянська у Бердянську Запорізької області;

електропідстанція 110 кВ ГПП у Бердянську Запорізької області;

електропідстанція 110 кВ ГПП у Бердянську — повторно;

електропідстанція 150 кВ Приморська у Приморську Запорізької області;

електропідстанція 150 кВ Чернігівка у Чернігівці Запорізької області;

електропідстанція 150 кВ Ботієвська у Приморському Посаді Запорізької області;

електропідстанція 150 кВ Морська у Бердянську Запорізької області;

електропідстанція 150 кВ Бердянська у Бердянську — повторно;

електропідстанції 110 кВ Місто-3, НС-2 та Ілліч у Маріуполі Донецької області;

електропідстанція 110 кВ Володарська у Микільському Донецької області;

електропідстанції 110 кВ Факел та Лазурна у Бердянську;

електропідстанція 110 кВ Місто-6 у Маріуполі;

електропідстанція 150 кВ Андріївка в Андріївці Запорізької області — зафіксовано ураження двічі;

електропідстанції у Сватовому, Михайлівці та Лозівському Луганської області;

електропідстанції у Вінницькому та Рівнополі Донецької області;

електропідстанція у Бердянську Запорізької області;

електропідстанція у Широкиному Донецької області;

електропідстанція у Сокологірному Запорізької області;

електропідстанція в Арапівці Луганської області;

газорозподільна станція ГРС-1 Маріуполь у Маріуполі Донецької області.

Таким чином, під ударом опинилися енергетичні об’єкти на території тимчасово окупованих частин Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму.

У Силах безпілотних систем наголошують, що порушення енергопостачання може ускладнювати роботу російської системи протиповітряної оборони, зокрема її радіолокаційних та інших стаціонарних елементів.

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