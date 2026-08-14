Государство предусмотрело несколько видов финансовой поддержки для семей с детьми. Среди них Пакунок малюка, Пакунок школяра, помощь по уходу за ребенком до одного года та єЯсла. Раньше для отдельных программ использовались разные специальные счета, но теперь систему решили упростить.

Идею ввели Минсоцполитики совместно с Минцифрой. В мае правительство определило единый специальный счет для четырех основных детских выплат, а теперь этот механизм уже работает.

Как открыть спецсчет Турбота про дитину и сколько людей это уже сделали, читайте в материале Фактов ICTV.

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Какие выплаты можно получать на счет Турбота про дитину

На специальный счет можно направить средства по следующим программам:

Пакунок малюка;

Пакунок школяра;

помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года;

єЯсла.

Эти деньги остаются целевыми. То есть счет Турбота про дитину не является обычной банковской картой, с которой можно тратить средства на любые покупки. Деньги можно использовать на определенные товары и услуги для детей.

Пособие по уходу за ребенком в год в 2026 году составляет 7 000 грн в месяц, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, — 10 500 грн.

Как открыть счет Турбота про дитину

Самый простой вариант — открыть Дія.Картку со специальным счетом Турбота про дитину в приложении банка еще до оформления помощи.

Пока это можно сделать в следующих банках:

ПриватБанк;

Monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк кредит Днепр.

После открытия счета следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦПАУ или уполномоченного лица территориального общества.

Если счет уже открыт, работник увидит его в Единой информационной системе социальной сферы и присоединит к заявлению о выплате. То есть, повторно сообщать реквизиты счета или открывать новый специальный счет не нужно.

Если у человека еще нет Дія.Картка, его можно открыть уже во время обращения. В таком случае работник покажет QR-код для выбранного банка, после чего карту можно оформить в его приложении.

Нужно ли снова подавать документы, если получаете выплаты

Нет. Если пособие по уходу за ребенком до одного года или єЯсла уже назначено, перейти на счет Турбота про дитину можно без повторного оформления всей помощи.

Для этого достаточно обратиться в ПФУ, ЦПАУ или уполномоченное лицо общины и подать заявление об изменении счета, на который будет поступать выплата.

Если Дія.Картка со специальным счетом уже есть, ее просто присоединят к действующему заявлению.

Турбота про дитину: сколько украинцев открыли спецсчет

Несмотря на то, что новый механизм заработал только недавно, им уже активно пользуются украинские семьи.

В Минсоцполитики сообщили, что за первую неделю после запуска программы банки открыли более 164 тыс. специальных счетов Турбота про дитину.

Такое количество открытых счетов Турбота про дитину показывает, что родители уже переходят на новую модель, когда несколько целевых детских выплат можно получать через один специальный счет.

Государство постепенно переводит детские выплаты на единственный более удобный механизм, ведь вместо нескольких отдельных счетов родителям достаточно Дія.Картка со специальным счетом Турбота про дитину.

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