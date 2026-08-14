Держава передбачила кілька видів фінансової підтримки для сімей із дітьми. Серед них Пакунок малюка, Пакунок школяра, допомога для догляду за дитиною до одного року та єЯсла. Раніше для окремих програм використовувалися різні спеціальні рахунки, але тепер систему вирішили спростити.

Ідею запровадили Мінсоцполітики спільно з Мінцифри. У травні уряд визначив єдиний спеціальний рахунок для чотирьох основних дитячих виплат, а тепер цей механізм уже працює.

Як відкрити спецрахунок Турбота про дитину та скільки людей це вже зробили, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Які виплати можна отримувати на рахунок Турбота про дитину

На спеціальний рахунок можна спрямувати кошти за такими програмами:

Пакунок малюка;

Пакунок школяра;

допомога для догляду за дитиною до досягнення нею одного року;

єЯсла.

Ці гроші залишаються цільовими. Тобто рахунок Турбота про дитину не є звичайною банківською карткою, з якої можна витрачати кошти на будь-які покупки. Гроші дозволено використовувати на визначені товари та послуги для дітей.

Допомога по догляду за дитиною до одного року у 2026 році становить 7 000 грн на місяць, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, — 10 500 грн.

Як відкрити рахунок Турбота про дитину

Найпростіший варіант — відкрити Дія.Картку зі спеціальним рахунком Турбота про дитину в застосунку банку ще до оформлення допомоги.

Наразі це можна зробити у таких банках:

ПриватБанк;

Monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк Кредит Дніпро.

Після відкриття рахунку потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або уповноваженої особи територіальної громади.

Якщо рахунок уже відкритий, працівник побачить його в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери та додасть до заяви на виплату. Тобто повторно повідомляти реквізити рахунку або відкривати новий спеціальний рахунок не потрібно.

Якщо людина ще не має Дія.Картки, її можна відкрити вже під час звернення. У такому разі працівник покаже QR-код для обраного банку, після чого картку можна оформити в його застосунку.

Чи потрібно знову подавати документи, якщо отримуєте виплати

Ні. Якщо допомогу для догляду за дитиною до одного року або єЯсла вже призначено, перейти на рахунок Турбота про дитину можна без повторного оформлення всієї допомоги.

Для цього достатньо звернутися до ПФУ, ЦНАПу або уповноваженої особи громади та подати заяву про зміну рахунку, на який надходитиме виплата.

Якщо Дія.Картка зі спеціальним рахунком уже є, її просто додадуть до чинної заяви.

Турбота про дитину: скільки українців відкрили спецрахунок

Попри те, що новий механізм запрацював лише нещодавно, ним уже активно послуговуються українські родини.

У Мінсоцполітики повідомили, що за перший тиждень після запуску програми банки відкрили понад 164 тис. спеціальних рахунків Турбота про дитину.

Така кількість відкритих рахунків Турбота про дитину показує, що батьки вже переходять на нову модель, коли кілька цільових дитячих виплат можна отримувати через один спеціальний рахунок.

Держава поступово переводить дитячі виплати на єдиний зручніший механізм, адже замість кількох окремих рахунків батькам достатньо Дія.Картки зі спеціальним рахунком Турбота про дитину.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.