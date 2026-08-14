В Киеве презентовали новую почтовую марку Твоя адреса — Україна, посвященная молодежи с временно оккупированных территорий и украинцам, вынужденным покинуть свои дома из-за российской агрессии.

Ее выпуск стал частью государственной кампании по возвращению украинских детей из оккупации и России, а также их дальнейшей реинтеграции.

Новая почтовая марка посвящена молодежи с ВОТ

В сюжете марафона Єдині новини говорится об истории Вероники из Харьковщины – одной из тех, кому удалось вернуться домой. В начале полномасштабного вторжения девушка гостила у тети недалеко от российской границы и оказалась в оккупации. По ее словам, уже через неделю в дом пришли российские военные и заставили семью эвакуироваться в Россию.

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Там Вероника училась в школе, где детям преподавали российскую пропаганду, в том числе во время так называемых “разговоров о важном”. На этих уроках школьникам рассказывали, что Крым, Луганск и Донецк якобы являются частью России. Из-за украинского происхождения девушка также сталкивалась с травлей со стороны сверстников, в то время как учителя, по ее словам, не реагировали.

Вернуться к матери Вероника не могла почти полтора года. Когда бабушка приехала в Россию, чтобы забрать внучку, в ситуацию вмешались российские силовики. У семьи изъяли телефоны, а против самой девушки было возбуждено уголовное дело. Впоследствии Веронику забрали от тети и поместили в детский дом.

Домой она смогла вернуться только после международной огласки и привлечения ООН. Вероника говорит, что только в Украине снова почувствовала себя в безопасности, ведь больше не должно бояться преследований из-за украинского языка, взглядов или гражданства.

— Мне стало спокойнее, потому что я в собственной стране. Я понимала, что здесь не будет такого, что меня травят за мой язык, за мое мышление, за то, что я просто украинка, за мое гражданство, – говорит девочка.

В рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA по состоянию на момент презентации марки удалось вернуть 2 441 ребенка с временно оккупированных территорий и России, сообщила руководитель направления формирования политической инициативы президента Украины Bring Kids Back UA Александра Дворецкая.

В реестре Министерства юстиции остаются более 20 тысяч детей, а более 1,5 млн несовершеннолетних до сих пор находятся на оккупированных территориях.

По словам Дворецкой, с каждым годом возвращать детей становится сложнее. Россия создает новые административные преграды, вводит дополнительные документы и усиливает идеологическое влияние через школы, молодежные и парамилитарные организации.

После возвращения в Украину детям помогают восстановить документы, найти жилье, а также оказывают медицинское и психологическое сопровождение. Они получают единовременную выплату в 50 тыс. грн.

Для молодежи с оккупированных территорий также предусмотрены упрощенные условия поступления в украинские учреждения высшего образования — в частности, без составления НМТ и с продленными сроками подачи документов. Предусмотрена возможность зимнего поступления.

Вероника уже закончила школу и планирует учиться в Мариупольском университете по направлению международного права.

Символом новой почтовой марки стала ласточка. Ее образ должен напоминать украинцам, которые до сих пор остаются в оккупации или на территории России: их ждут дома — в Украине.

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